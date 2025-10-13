Alerta por lluvias en Aragón: aviso amarillo en las tres provincias y riesgo de crecidas de los ríos

La influencia de una masa fría en altura sobre España provocará este lunes la inestabilidad en zonas del interior y área mediterránea oriental, que se verán afectadas por fuertes lluvias y tormentas en el caso de Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En Aragón, estarán en aviso amarillo por lluvias y tormentas desde el mediodía y hasta la medianoche el Pirineo oscense y el resto del norte de Huesca, la Ibérica zaragozana, Albarracín y Jiloca y Gúdar y Maestrazgo. En esas zonas pueden registrarse tormentas y lluvias que dejen hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha emitido este lunes un aviso por posibles crecidas en barrancos y cauces ante las alertas por lluvias intensas de la Agencia Estatal de Meteorología.

Según ha informado el organismo de cuenca, el río Algás ha registrado esta madrugada una crecida que casi ha alcanzado el nivel amarillo de aviso en la estación de aforo de Horta de San Joan.

Para esta mañana, del 13 de octubre, además de los avisos naranjas en Tarragona, la Aemet ha activado avisos amarillos por lluvia intensa en Aragón, Navarra, La Rioja y las provincias de Lleida, Castellón, Guadalajara y Burgos.

Durante el día de ayer, 12 de octubre, en las comarcas del Baix Ebre y Montsiá, en Tarragona, se superaron los 100 litros por metro cuadrado en unas horas, llegando a rebasar los 200 en algunos puntos, y las inundaciones registradas la tarde y noche en las comarcas de Montsiá y Baix Ebre se debieron a la lluvia y el desbordamiento de barrancos.