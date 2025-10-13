Aragón acelera su transformación digital: 25,8 millones para llevar la gestión pública a la nube de Amazon Web Services

El Ejecutivo aragonés destina 25,8 millones de euros a un proyecto estratégico que permitirá modernizar y asegurar la gestión económica, la logística sanitaria y los recursos humanos de los más de 60.000 empleados públicos de Aragón.

Con esta inversión, los sistemas SERPA y SIRHGA —que gestionan la contabilidad, la tesorería, la elaboración de presupuestos, la logística del Salud y la administración del personal— migrarán a la nueva versión SAP S/4HANA en nube privada sobre Amazon Web Services (AWS), uno de los proveedores líderes internacionales de infraestructuras cloud.

La medida supone abandonar los centros de datos tradicionales para adoptar un modelo más moderno, seguro y eficiente, cumpliendo con la Ley Cloud de Aragón. Este cambio, liderado desde el Departamento de Hacienda, Interior y Administraciones Públicas, garantizará la continuidad de los sistemas, ya que la versión actual dejará de tener soporte en 2027, y permitirá simplificar procesos, mejorar la analítica de datos y disponer de herramientas más ágiles y fáciles de usar.

SAP es uno de los sistemas más extendidos en la gestión pública y empresarial a nivel mundial. Su versión más avanzada, S/4HANA, se ejecuta sobre una base de datos en memoria que ofrece una mayor velocidad, seguridad y escalabilidad. Además, al estar alojada en nube privada, la Administración aragonesa dispondrá de una infraestructura tecnológica sólida, segura y con alta disponibilidad, adaptada a las necesidades del sector público.

¿Por qué ahora? Tres motivos

• La necesidad de adaptarse a la Ley Cloud de Aragón, aprobada en 2023, que regula el uso de esta tecnología en la Comunidad Autónoma.

• La necesidad de modernización tecnológica tras 18 años de uso de los sistemas previos actuales.

• La finalización del soporte del fabricante SAP para la versión actual en 2027. Migrar a la nueva versión garantiza la continuidad de SERPA y SIRHGA, dos herramientas fundamentales para el trabajo diario de la Administración.

El calendario de implantación contempla una primera fase (2025-2026) de migración técnica y una segunda (2027-2028) centrada en la simplificación y mejora de procesos.

La implantación de SAP S/4HANA en la nube de AWS no es solo un cambio tecnológico: permitirá que la Administración aragonesa funcione con mayor agilidad, reduciendo tiempos de tramitación, facilitando la gestión interna y aumentando la capacidad de respuesta. En definitiva, se trata de un paso decisivo hacia una Administración más moderna, digital y al servicio de la ciudadanía.