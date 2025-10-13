Azcón invita a Nolasco a darse "un baño de realidad" y "viajar a Marruecos a negociar repatriaciones"

El Gobierno de Aragón ha estallado ante la última respuesta del exvicepresidente y portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, que decía que había "recogido el guante" del presidente de Aragón, Jorge Azcón, que irónicamente le invitó a formar parte de su Gobierno si lo que quería era "incumplir la ley" en materia de inmigración. Nolasco ha respondido hoy pidiendo que se cumpliera ese nombramiento, y desde el Ejecutivo aragonés han respondido invitándole a "darse un baño de realidad y viajar a Marruecos y Argelia a ver si es capaz de negociar nuevos convenios de repratriación".

Fuentes del Gobierno de Aragón han señalado que "las declaraciones de hoy del señor Nolasco demuestran un desconocimiento profundo de la realidad de las políticas, la legalidad, las medidas y los recursos en materia de inmigración".

Así, pocas horas después del ofrecimiento de Nolasco, desde el Ejecutivo aragonés han respondido con un recordatorio de todas las competencias y cuestiones legales que implica la gestión de las políticas de inmigración.

De este modo, a través de un comunicado oficial trasladado a los medios señalan que, respecto a la ley de Extranjería, "el procedimiento que establece para pedir la repatriación de menores se inicia a petición de la comunidad autónoma ante el delegado del Gobierno que es quien debe incoar, tramitar y resolver el procedimiento de repatriación". "En dicho procedimiento participan tanto la fiscalía como el propio menor, que debe ser oído en la solicitud de repatriación, que debe atender siempre al interés superior del menor. Pero los menores, los países y las familias de origen se pueden negar a la repatriación y eso la hace automáticamente inviable", manifiestan.

Por otro lado, añaden que "actualmente es imposible firmar un convenio de esas características". "Argelia y Marruecos tienen los acuerdos de devolución suspendidos desde hace años. Argelia desde 2022, y Marruecos no ha repatriado ningún menor desde 2017, tal y como se puede leer en las memorias de la fiscalía general del Estado", insisten.

Ante esta situación, han animado a Nolasco "a darse un baño de realidad viajando a estos dos países a intentar reactivar dichos convenios de repatriación".

Por otro lado, han recordado que la DGA "no tiene convenios directos con Cruz Roja, ACCEM, Cepaim y APIP ACAM en materia de inmigración". Indican que todas estas entidades "reciben subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y no puede excluirse a nadie de ellas".

Las subvenciones que reciben estas entidades son por el desarrollo de programas en múltiples aspectos, recuerdan fuentes del Gobierno aragonés, no solo las relativas a la inmigración, como son: el trabajo con personas sin hogar, las personas mayores, la pobreza infantil, la formación e inserción laboral o la atención a víctimas de trata de blancas, por poner algunos ejemplos.

Solamente Cruz Roja, indican, tiene un convenio directo para la gestión del centro de día de personas mayores en la ciudad de Teruel, como es público y transparente en los presupuestos del Gobierno de Aragón.

Además, indican que la DGA "solo tiene acuerdos de acción concertada con Cepaim y Accem para gestionar centros de menores, menores que están bajo el pagaraguas del sistema de protecciones de menores, no solo menores migrantes".

Estas mismas fuentes denuncian que el portavoz de Vox "reduce todo el sistema de protecciones a la infancia a menores migrantes no acompañados" y, sin embargo, "de los 800 menores que residen en un centro del Gobierno de Aragón solo una parte son menores extranjeros no acompañados.

Entre otras cuestiones, explican, la entidad APIP ACAM gestiona un "piso de transición a la vida independiente que nada tiene que ver con menores migrantes" y añaden que Cruz Roja no gestiona centros de menores desde hace muchos años por decisión propia.

También han respondido ante las críticas a la entidad Apip Acam, y desde el Gobierno aragonés han recordado que, respecto a la gestión de un centro de menores por la entidad, este es un centro de menores de protección internacional con un contrato con el Gobierno de España. "Estos menores son tutelados por el gobierno de Canarias y el Gobierno de Aragón no tiene ninguna responsabilidad sobre los menores o la gestión de la entidad", inciden.

"Solamente la atención sanitaria es competencia de la DGA, en este caso y lo es por mandato legislativo", recalcan.

Por último, desde el Gobierno de Aragón le explican a Nolasco que los adultos inmigrantes son "competencia del Estado, llegan a Aragón a través de contratos o acuerdos de acciones concertada del Ministerio de Inclusión, Seguridad social y migraciones, o con oenegés acreditadas en materia de inmigración".

Todos ellos "están en programas de acogida humanitaria, protección internacional o de refugiados financiados por el Gobierno de España y sin que la comunidad autónoma tenga capacidad de decisión sobre su ubicación en nuestra región". "Ni siquiera sabemos cuándo llegan ni dónde se alojan en la mayoría de las ocasiones", dicen estas fuentes.

Con todo, han recordado que desde la DGA han solicitado esa información "en numerosas ocasiones al Gobierno de España, así como coordinación y lealtad institucional ante este procedimiento que está ocasionando importantes problemas de sinhogarismo cuando estas personas salen de los programas que gestionan las oenegés pagadas por el Gobierno de España".

En estos casos, recuerdan desde el Ejecutivo aragonés, la única competencia que la comunidad asume en estos casos es la sanidad y la educación, en el caso de familias con menores, que es obligatorio por ley, independientemente de la situación administrativa de estas personas. "Son las comarcas y los ayuntamientos quienes están haciendo frente a las necesidades sociales o los problemas de sinhogarismo de las personas que salen de los programas de las oenegés y el Gobierno de España, sin ningún apoyo económico del ejecutivo central", han denunciado, por su parte.

Sobre el mantra repetido por Nolasco según el cual el Gobierno de Aragón se puede negar a acoger a menores migrantes en las conferencias sectoriales, le han puntualizado que en ellas "ya no se decide nada sobre el reparto de menores, porque el gobierno de Sánchez ha decidido dejar sin efecto el acuerdo voluntario instaurado en 2022 y el traslado de menores ahora se impone a las comunidades autónomas de manera unilateral, tras la aprobación Del Real Decreto de marzo de 2025, que tiene como objetivo beneficiar a sus socios de Junts, ERC y PNV".

Desde el Gobierno del PP le explican a Vox que "los menores se trasladan a la comunidad autónoma por imposición legal" y le han recordado todos los recursos interpuestos a esta legislación, al Real Decreto de Marzo de 2025, recurrido por la DGA al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, a la Audiencia Nacional y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Se han recurrido también las normas posteriores derivadas de este Real Decreto y los actos administrativos para el reparto de los menores.

Por último, respecto a las menciones de Vox sobre la derogación de la ley de Memoria democrática de Aragón, los populares recalcan que "no fue ninguna imposición de Vox", sino que ya formaba parte del ideario del PP "desde su último congreso autonómico" y le recuerdan que, tanto la derogación de la ley, como el Plan de Concordia posterior "fueron impulsados desde el departamento de Presidencia, liderado en inicio por Tomasa Hernández y después por Mar Vaquero".

Finalmente, desde el Gobierno de Aragón le solicitan a su exvicepresidenta Nolasco "más preparación, sensatez, seriedad y responsabilidad a la hora emitir declaraciones sobre esta y otras cuestiones".