Emergencia climática: Ecodes reclama «sensatez» para el pacto de Estado que se busca en Ponferrada

La fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes) será parte de la representación aragonesa en la cumbre de Ponferrada para lograr un pacto de Estado por el clima que comienza este lunes. La negativa del Gobierno de Aragón a participar en la misma, al igual que el resto de comunidades del PP, pone en riesgo la eficacia de una cita que, según el director de la entidad, Juan Ortiz, llega en un momento «único» si se logra «superar la polarización» y si la política asume «los espacios de sensatez de la sociedad».

Ortiz subraya que la convención y los mimbres del pacto son «urgentes» como reflejan los «datos alarmantes». De hecho, el último verano ha sido el más cálido registrado, han aumentado un 15% las lluvias torrenciales y se ha incrementado en más del 80% la superficie quemada en los últimos cinco años.

El director de Ecodes lamenta que en este contexto el trabajo para lograr un pacto abierto a la sociedad provoque «debates ficticios» y polarización a corto plazo. La convención de Ponferrada buscará avanzar en lo posible llevando el debate a siete «ágoras» con la participación de jóvenes, ciudadanía, comunidad científica, municipios, empresas y movimientos sociales. La fundación aragonesa ha recibido el encargo de coordinar los mensajes que lancen los colectivos ambientales y trazar con ellos «un punto de partida».

Para Ortiz, Aragón debe ser una referencia ineludible por su «dimensión territorial», así como por su experiencia previa. De hecho, cita cuenta con una ley pionera de cambio climático y una gran tradición «en el abordaje de estas cuestiones», sobre todo porque por la gran extensión de terreno, que abarca desde los Pirineos hasta el valle del Ebro y las zonas despobladas de Teruel, está sujeta «a todas las perspectivas» de las afecciones climáticas. «La comunidad sufre en primera persona los efectos de inundaciones y olas de calor, lo que le otorga una voz y un conocimiento muy valiosos para el debate», explica.

Debate cortoplacista

Aunque la voz aragonesa estará muy presente, Ecodes insiste en el «llamamiento a la sensatez» del Gobierno de Aragón para unirse al consenso «dejando atrás el debate cortoplacista y la confrontación política». En este sentido subraya que las medidas de adaptación contra el cambio climático que se tienen que tomar «apelan directamente» tanto a los municipios como a las comunidades autónomas, por lo que es necesaria «una acción coordinada».

Con todo, para Ecodes, a pesar de la negativa del presidente Jorge Azcón a sumarse a este foro de diálogo, la gestión actual del Ejecutivo autonómico no está «deshaciendo» los pilares que se han construido en materia climática. Aunque eso sí, Ortiz insta «a rebajar los decibelios» y a que Aragón aporte constructivamente al pacto.