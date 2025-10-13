María José Martínez Pérez, Premio Nacional de Investigación 2025: «Aragón aún puede mejorar mucho su posición científica»

¿Qué supone recibir este premio de Investigación Joven? ¿Refrenda el camino que ha elegido en la física cuántica?

Hace mucha ilusión, es algo que nunca te esperas. Este año ha sido declarado por la Unesco como el Año Mundial de las Tecnologías Cuánticas y esta semana el Nobel ha sido concedido a tres de los pioneros en el desarrollo de circuitos superconductores. La investigación cuántica es una de las ramas más apasionantes de la física porque explica el comportamiento de los elementos últimos de la materia, que son los átomos y los electrones. Entonces, a cualquier científico, a los que normalmente nos atrae mucho el estudio del universo, de la astrofísica y demás, también acabamos atraídos por lo más pequeño.

Pero no será fácil llegar a este espacio del conocimiento...

La rama a la que yo pertenezco es la física del estado sólido, una rama que siempre digo que considero que es muy bonita. Y muy interesante para un científico experimental porque permite ver fenómenos o ver comportamientos enormemente interesantes en un pequeño laboratorio. Por resumir: la astrofísica requiere de grandísimas instalaciones y de experimentos que duran años y la física de partículas de grandes aceleradores, experimentos que implican a muchísimos países. Lo nuestro se hace más a pequeña escala.

¿Cómo en un laboratorio en Zaragoza?

Así es. Yo en mi laboratorio puedo hacer experimentos en los que ver fenómenos que explican la física cuántica.

La han premiado por sus aportaciones originales en el campo del magnetismo, la superconductividad y la computación cuántica...

Los superconductores son materiales que conducen la electricidad sin mostrar resistencia, algo que se lleva mal con el magnetismo. Sin embargo, nosotros creemos que hay ciertas comportamientos dentro del magnetismo que sería muy interesante llevarlos al mundo de las tecnologías cuánticas.

Supongo que siempre le preguntan por las aplicaciones prácticas...

Las habrá, pero es probable que tardemos en verlas incluso decenas de años. La aplicación más esperada, y la que más nos ilusiona, es la llamada computación cuántica, que es una manera de resolver problemas diferente a la que emplean los ordenadores convencionales, que no sólo será más eficiente, sino que permitirá hacer simulaciones de sistemas que hoy en día no podemos simular de ninguna manera. Pero para eso aún falta mucho tiempo. Nosotros solo aportamos minúsculos granitos de arena, pero durante el camino estamos aprendiendo muchísima ciencia fundamental que contribuye al desarrollo.

Parte de su carrera se ha desarrollado en el extranjero, pero finalmente desarrolla sus investigaciones en Zaragoza. ¿Aragón está en una buena posición para desarrollar ciencia?

Bueno, a ver, yo soy de Huesca, soy aragonesa, así que también las raíces me han tirado mucho para estar aquí. Pero sí, Aragón está en muy buena posición, pero debería estar todavía en un lugar mejor. Creo que podemos mejorar un montón nuestra posición sobre todo a nivel nacional compitiendo contra Cataluña, el País Vasco o Madrid. Tenemos mucho camino para mejorar.

¿Se han logrado avances?

Sí claro, en los últimos años hemos dado pasos muy importantes en el campo de la física. Por ejemplo en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, que ha hecho un trabajo muy importante en los últimos años. Se ha conseguido un reconocimiento del ministerio de Ciencia y eso permitirá atraer nuevos investigadores. En ciencia es fundamental que haya internacionalización.

¿Cómo ve el ‘boom’ de las universidades privadas? En Aragón se habla de instalar tres más...

Tenemos que tener mucho cuidado con la calidad de nuestras universidades. En España no tenemos un ecosistema de investigación afianzado, no tenemos premios nobeles, no tenemos esa tradición científica que tienen en otros países. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. También desde la enseñanza secundaria y primaria, que debe ser la más alta posible. Hoy en día no es tan fácil encontrar personas jóvenes con una buena formación en estas áreas tan técnicas. Por eso, si podemos producir esas personas, tendremos un valor enorme. Lo único que espero es que no se permita la creación de universidades que no tengan la calidad suficiente.

Los muchos retos que están todavía sobre la mesa, ¿tienen que ver con la mejora de la financiación?

Es un camino muy complejo, no es solo financiación. Por supuesto, en esta carrera por la computación cuántica hay actores con los que es muy difícil competir, como IBM o Google. No tendría sentido enfrentarnos a ellos. Pero lo que intentamos es encontrar regiones del conocimiento que ellos no exploran.

¿Es posible encontrar esos espacios?

Ellos tienen una meta muy clara y van buscarla. Por eso no se detienen a investigar pequeños fenómenos, cosas que aparecen en los costados de la investigación o por caminos alternativos. Ahí es donde nosotros sí que podemos competir, porque a nosotros nos interesa la física fundamental y la ciencia básica. A veces no competimos en la misma liga porque nos gusta jugar en otros lugares.