Servicios Sociales dice que no se puede «obligar a salir» a los ‘sintecho’ que duermen en la estación de Delicias

El Ayuntamiento de Zaragoza ha recibido las quejas de la gerencia de la estación de autobuses de Delicias por la presencia, todas las noches, de más de 60 personas durmiendo en su interior. Estas personas sin hogar se refugian en el interior de la instalación por la seguridad que ofrece la presencia constante de viajeros, pero los responsables han pedido que sean desalojados por la mala imagen que provocan y por los problemas de salubridad que generan.

Sin embargo, desde el área de Servicios Sociales señalan que atendiendo a la legislación «no se puede obligar a nadie a salir» en contra de su voluntad si no están cometiendo delitos o molestando al resto de los usuarios.

Desde el consistorio destacan que con las personas que pasan la noche en la estación se ha aplicado el programa de prevención del chabolismo. Por ese motivo, los técnicos de los servicios sociales especializados han filiado a las personas que llevan tiempo en esta situación para conocer sus circunstancias. «El objetivo es generar confianza y explicarles las posibilidad de ser atendidos en el albergue municipal», explican.

Por el momento no se contempla una actuación específica para atender las necesidades planteadas por la gerencia de la estación. Dentro del plan de prevención del chabolismo también se está actuando en los asentamientos detectados en el entorno de la estación de Delicias. «Es un trabajo que se realiza de forma continuada», manifiestan.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Zaragoza niegan que las personas que pasan la noche en las salas de espera de la estación lo hagan porque exista inseguridad en el albergue municipal, como denunciaron a este diario varios de los sintecho que se ven obligadas a dormir desde hace más de seis meses. «No se han detectado problemas ni incidentes de seguridad reseñables», afirman. Además, explican que todo el que lo necesite tiene a su disposición el servicio de duchas para realizar su higiene personal. En lo que va de año indican que ya han pasado por allí más de 24.000 personas.

Las mas de 60 personas que duermen en la zona de autobuses de la estación de Delicias responden a perfiles variados. Algunas son personas con trabajos precarios que no pueden afrontar el pago del alquiler, otras son beneficiarias de pagas como el Ingreso Mínimo Vita. Algunas duermen allí todas las noches con la familia al completo.

El gerente de la estación de autobuses de Zaragoza, Íñigo Laín, reconoce que la situación ha empeorado mucho en los últimos meses. «No puede ser que lo primero que vea la gente cuando llega a Zaragoza, sobre todo en estas semanas de fiestas del Pilar, sea a gente tirada por los suelos, sacos de dormir y bolsas de plásticos, la imagen que estamos dando es lamentable», ha denunciado.