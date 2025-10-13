Vox tensa la cuerda y "acepta" liderar la consejería de Bienestar Social de Aragón para incumplir la ley de inmigración

La política migratoria sigue tensando las relaciones entre el Partido Popular y Vox en Aragón. Si el pasado viernes el presidente de Aragón, Jorge Azcón, invitaba irónicamente a su exvicepresidente, Alejandro Nolasco, a asumir la consejería de Bienestar Social si lo que pretendía era incumplir la ley, este lunes ha obtenido respuesta. "Recogemos el guante del presidente Azcón", ha dicho Nolasco, forzando aún más un choque de trenes que no ha hecho sino repetirse desde que la ultraderecha abandonó el Gobierno de Aragón.

Así, el ahora portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha aceptado este lunes el ofrecimiento lanzado el viernes pasado por el presidente del Gobierno de Aragón para regresar al Ejecutivo autonómico. Así lo ha trasladado junto a la Delegación Territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, acompañado de las concejalas Elena Fernández y Verónica Luz.

"Aceptamos el guante. Si él cree que su consejera no está capacitada para afrontar los retos que tiene que afrontar en relación a la inmigración ilegal masiva y descontrolada, nosotros sí que estamos por la labor y aceptamos. Vamos a esperar esta semana mi nombramiento o el de cualquiera de los compañeros de Vox. Todos estamos capacitados para hacer frente a esta deriva", ha dicho Nolasco, antes de volver a repetir el bulo que vincula inmigración y delincuencia y, de paso, vertiendo dudas sobre la actuación de la actual consejera, Carmen Susín. "Aceptamos encantados la oferta", ha reiterado Nolasco, como si el ofrecimiento no fuera fruto de la ironía del presidente.

Así, el exvicepresidente de Aragón ha enumerado sus prioridades políticas si se cumpliera esa ficción de su entrada en el Ejecutivo, en el área de Bienestar Social y Familia. De nuevo, vertiendo bulos, ha asegurado que "revocaremos de inmediato todos los contratos y convenios que el Gobierno de Aragón haya firmado con las entidades que colaboran de manera indirecta con el tráfico de personas", en referencia a Accem, Cepaim, Apip Acam o Cruz Roja, las cuales "recibirán 0 euros del Gobierno aragonés" si depende de Vox, ha llegado a decir. Entidades, ha dicho también, que "se lucran con las desgracias de otras personas". También ha vuelto a mentir al asegurar que incumplen la ley por "mantener a pensión cumpleta" a los "ilegales" que llegan a España.

Desplegando todo su argumentario xenófobo y dejando claras cuáles son sus prioridades, Nolasco ha hecho asegurado que, en la hipótesis de asumir la consejería de Bienestar Social "firmaremos acuerdos con terceros países para la repatriación de los menas". Ha asegurado que todo ello tiene "encaje legal".

Además, ha vaticinado que esta segunda etapa de Vox en el Gobierno de Aragón sería de "unos meses", "el tiempo justo para firmar estos acuerdos con terceros países, revocar los convenios y negarse en las conferencias sectoriales a acoger menores no acompañados". Una vez terminada esa tarea, "nos volveremos a ir del Gobierno", ha declarado.