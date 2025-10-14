La Airef avala las previsiones económicas de Aragón para el presupuesto de 2026

Aragón sigue dando pasos de cara a la presentación de sus presupuestos para 2026, a pesar de que el Gobierno del PP no cuente todavía con los apoyos necesarios para aprobarlos al estar en minoría desde la salida de Vox del Gobierno, en el verano de 2024. Este martes, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha emitido un informe favorable a las previsiones macroeconómicas que incluye el proyecto de presupuestos y que señala que estos van en la senda adecuada para su tramitación.

No obstante, desde el Gobierno de Aragón confirman que esperarán a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para llevar el techo de gasto al Consejo de Gobierno, el que será el primer trámite oficial para lanzar la tramitación parlamentaria de las cuentas de 2026.

Así, a través de un comunicado, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avalado las previsiones que acompañan al proyecto de presupuestos de 2026 de Aragón y la Comunidad de Madrid. Ambas regiones, señalan desde la Airef, presentan estimaciones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en volumen y en corrientes, del deflactor del PIB y del empleo en términos de personas ocupadas distintas del escenario macroeconómico del Gobierno para el conjunto nacional.

Siguiendo lo establecido en la Ley de creación de la AIReF, las previsiones macroeconómicas que se incorporen en los proyectos de presupuestos de todas las Administraciones Públicas deben contar con un informe de la institución indicando si han sido avaladas.

En concreto, Aragón estima un crecimiento del PIB en términos de volumen del 2% para el año 2026. Esta previsión coincide con lo esperado por la AIReF y cae dentro de la horquilla de las previsiones efectuadas por otros organismos para la región. Sin embargo, las previsiones de algunos organismos no recogen aún las recientes revisiones de la contabilidad regional.

Por su parte, la Comunidad de Madrid estima un crecimiento del PIB en términos de volumen del 2,2%. Esta previsión se encuentra ligeramente por debajo de la previsión central de la AIReF, dentro de la horquilla de las previsiones de otros organismos. En este caso, tampoco las previsiones recogen aún las recientes revisiones introducidas en el avance de la contabilidad regional.

La AIReF recalca que las previsiones macroeconómicas para las comunidades autónomas se realizan en un contexto de alta incertidumbre y riesgos del entorno geopolítico. Las últimas cifras de la Contabilidad Regional de España son las referentes al año 2024, publicadas en septiembre de 2025, pero podrían sufrir cambios en la publicación prevista para diciembre. Las nuevas estimaciones han revisado las cifras de los años 2022-2023 y añadido las de 2024.

En este contexto, la AIReF señala que la elevada incertidumbre entorpece la previsión del cuadro macroeconómico y la planificación presupuestaria de las comunidades autónomas, lo que, en un sistema tan descentralizado como el español, puede repercutir potencialmente sobre el cumplimiento de las reglas y compromisos fiscales nacionales y europeos.

Recomendaciones y consejos de buenas prácticas

La AIReF destaca que Aragón cumple la recomendación de remitir, con anterioridad a la publicación del proyecto de presupuestos, la información sobre las previsiones macroeconómicas que lo sustentan y la correspondiente petición de aval. Asimismo, cumple el consejo de buenas prácticas relativo a la inclusión de una comparativa con otras previsiones independientes y de aportación de información de las técnicas econométricas, modelos y parámetros empelados, así como sobre de los supuestos en que se sustentan sus previsiones. No obstante, para disponer de información más homogénea y facilitar la comparabilidad, la AIReF reitera el consejo de buenas prácticas sobre la aportación de estimaciones del empleo en términos Contabilidad Regional.

Aragón cumple también con el consejo de buenas prácticas referente a la inclusión de proyecciones macroeconómicas más allá del año para el que se formulan los presupuestos, cuestión esencial de cara a la valoración de la consistencia de las previsiones de las comunidades autónomas con el Plan Fiscal y Estructural de Medio plazo presentado por el Gobierno, y a facilitar información acerca de la senda prevista para el deflactor del PIB. No obstante, se reitera el consejo de buenas prácticas para que se prolonguen los escenarios que se presenten, dado que la vigencia del Plan Fiscal y Estructural es de cuatro años.