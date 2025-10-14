Azcón insiste en la UE en incluir la despoblación en el nuevo reparto de la PAC

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha urgido este martes al comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christophe Hansen, a incluir la despoblación como variable en la Política Agraria Común (PAC). Así se lo ha trasladado en el encuentro que han mantenido en la Comisión Europea.

"Es muy importante que expliquemos en Europa qué es y que ocurre en Aragón. Hay que explicar que Aragón es una comunidad autónoma que tiene el 10% de la extensión de España, pero que, sin embargo, solamente aglutina el 3% de la población", ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación.

Por ello, ha razonado, "igual que la despoblación, la orografía o el envejecimiento cuentan cuando las comunidades autónomas buscan la financiación de sus servicios básicos, la PAC tiene que tener en cuenta aquellas zonas de Europa, como Aragón, que tienen especiales problemas de despoblación. Y es que 13 de las 33 comarcas aragonesas tienen una densidad de población inferior a los 10 habitantes por kilómetro cuadrado".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha valorado que, "si la política agraria común se recorta, será un drama para el campo en España, pero será especialmente sangrante y traumático para territorios como Aragón, que tiene problemas de despoblación". "Eso es lo que hoy le he explicado al comisario, que ha respondido que, evidentemente, era un argumento de suficiente peso, con suficientes razones como para que se tenga en cuenta", ha añadido.

Por ello, espera que "en el proceso de elaboración del presupuesto de Europa, las peticiones de Aragón, que son justas, se tengan en cuenta".

El presidente ha avanzado que Aragón dialogará con otras comunidades autónomas con la misma problemática para trasladar la posición al Gobierno de la nación: "El Gobierno de España es el que tiene la responsabilidad de negociar con la Comisión. El marco financiero plurianual, el presupuesto de Europa, se aprueba con el voto de cada uno de los gobiernos y evidentemente el Gobierno de España es quien va a tener la principal responsabilidad a la hora de llevar adelante esa negociación".

"Magnífico trabajo" con los centros de datos

El presidente de Aragón acude también a Bruselas para participar, este miércoles, en una jornada sobre los centros de datos y su impacto en el desarrollo ambiental y social en las zonas en las que se instalan. Aragón está siendo uno de los territorios de toda Europa que más inversiones tecnológicas de este sector está atrayendo. "Lo estamos haciendo bien", ha defendido Azcón al ser preguntado por la posición que defenderá en el foro, y ha asegurado que la comunidad "atrae centros de datos como ninguna otra región". El montante en inversiones de este tipo ya supera los 47.000 millones de euros en los últimos dos años.

"Los centros de datos van a soportar la mayor innovación que veremos en nuestra vida y en la historia", ha aseverado Azcón sobre la irrupción de la inteligencia artificial. El presidente aragonés defiende que "sin infraestructuras que den soporte a la estructura digital" no es posible el desarrollo de la IA. El jefe de la DGA ha defendido "el magnífico trabajo" de su Ejecutivo autonómico para lograr que "la economía digital haga más competitiva a Aragón". "Europa está mirando a Aragón por su trabajo y estamos llenos de orgullo porque hacemos las cosas bien, por eso nos quieren escuchar", ha concretado Azcón.