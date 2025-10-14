Cambios en las afecciones al tráfico por las obras en la A-68 entre Gallur y Mallén

El Ministerio de Transportes está ejecutando las obras de construcción de la autovía del Ebro A-68 en su tramo Gallur-Mallén, en la provincia de Zaragoza, que cuentan con un presupuesto de 63,56 millones de euros (IVA incluido) y tienen por objeto completar la autovía A-68.

En el desarrollo de estos trabajos, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde hoy, 14 de octubre, se producirán cambios en las afecciones al tráfico actuales, desviándose el tráfico desde calzada sentido Zaragoza hacia la calzada sentido Logroño, entre los pasos de mediana situados en los kilómetros 291,400 y 299,400 de la A-68, tramo en el que la circulación por dicha calzada será bidireccional. Es decir, se invierte la afectación actual en el mismo tramo.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dichas afectaciones se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos debidamente señalizados a lo largo de todo el recorrido:

Enlace de Cortes

En sentido Zaragoza, la salida actual desde A-68 hacia Cortes queda anulada. Provisionalmente se realizará por el enlace anterior (Enlace de Buñuel), redirigiendo el tráfico por la vía de servicio (señalizando previamente el movimiento).

La incorporación actual a la A-68 hacia Zaragoza se anula y en su lugar el tráfico se redirige en sentido Logroño por la vía de servicio para realizar cambio de sentido por la salida 109 (Enlace de Buñuel).

Enlace de Mallén

En sentido Zaragoza, la salida actual desde la A-68 hacia Mallén, Novillas y Cortes queda anulada. Provisionalmente se realizará el acceso por la salida 288 (Enlace de Gallur) para hacer cambio de sentido y dirigirse por vía de servicio con destino a Mallén

La incorporación actual a la A-68 hacia Zaragoza se anula y el tráfico se redirige por la vía de servicio hasta el Enlace de Gallur.

El resto de los movimientos de los enlaces de Mallén y Cortes estarán habilitados. La afectación durará previsiblemente hasta la puesta en servicio de la autovía.

Características de los trabajos

La afección en la N-232 consiste en invertir los sentidos de los transfers que se encuentran actualmente en funcionamiento, desviando esta vez todo el tráfico hacia la calzada derecha para liberar la calzada izquierda y poder acometer los trabajos restantes en la misma.

Estos trabajos consisten fundamentalmente en la instalación de los sistemas de contención de vehículos, señalización vertical y horizontal, extendido capa de rodadura del firme y colocación de las juntas dilación de los tableros de las estructuras.