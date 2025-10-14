China se compromete a seguir negociando una rebaja de aranceles al porcino aragonés

Sensaciones positivas y un compromiso fehaciente de que la Embajada de China en España trasladará a Pekín la preocupación del sector porcino aragonés ante la imposición de aranceles. La reunión mantenida este martes en la sede de la embajada de China en España, en Madrid, con representantes del Gobierno de Aragón, de las principales compañías del porcino en la comunidad autónoma y las principales patronales del sector ha finalizado con el compromiso del embajador, Yao Jing, de trasladar a su gobierno la situación del sector, su preocupación por los aranceles y las dificultades que esta política arancelaria impone en un espacio clave para la economía aragonesa.

"Hemos alcanzado el consenso de que ambas partes seguiremos hablando y negociando hasta que encontremos la manera adecuada de mitigar las dificultades del acuerdo comercial del porcino con China", ha expresado Jing al finalizar la reunión. Es decir, China abre la puerta a seguir negociando una bajada de los aranceles que pueda mitigar su impacto, aunque nada se puede dar por hecho en un acuerdo que depende, directamente, de los acuerdos entre ambos gobiernos y en el marco de la Unión Europea.

Por parte del Gobierno de Aragón, la vicepresidenta Mar Vaquero y el consejero de Agricultura, Javier Rincón, han sido los máximos representantes en un encuentro en el que participaron también las principales compañías del sector, Grupo Costa, Grupo Jorge, Litera Meat, Vall Companys y Fribin, así como las principales patronales del porcino, Interporc y Anprogapor. Todos ellos extrajeron conclusiones "positivas" de un encuentro en la embajada en el que el porcino aragonés quiso poner negro sobre blanco el peso del sector, la importancia de las exportaciones a China y una trayectoria de una década de colaboración estrecha entre la comunidad autónoma y el gigante asiático.

La vicepresidenta Vaquero ha mostrado su confianza en que, en los dos próximos meses, se puedan estrechar los lazos comerciales entre España y China y pueda avanzarse en medidas que mitiguen el impacto de los aranceles. El "mensaje de unidad" del sector y del Gobierno de Aragón es uno de los principales atributos y fortalezas de un sector que se juega mucho en la política arancelaria de China.

La vicepresidenta y consejera de Economía ha dejado constancia del "desequilibrio" existente entre el impulso a las relaciones comerciales con China y Aragón "en materias como la tecnología, la energía, la automoción con la joint venture de CATL y Stellantis, y el impacto de los aranceles en el porcino en Aragón".

Vaquero ha celebrado el "mensaje de unidad" que ha trasladado la reunión al embajador chino y ha destacado el logro obtenido de "arrancar el compromiso de que se va a trasladar esta situación de preocupación y se va a tratar de equilibrar esa apuesta y ese impulso por incentivar las relaciones comerciales con China y también con el sector del porcino, que es fundamental para Aragón por su impacto en la economía, la creación de empleo y la vertebración del territorio".

Con todo, ha reconocido la vicepresidenta, la cautela se debe imponer en una negociación para la que el Gobierno de Aragón no tiene competencias directas, ya que estas deben desarrollarse de la mano del Gobierno de España y el Ministerio de Agricultura, con el Gobierno chino.

"Siendo Aragón una región que apuesta por las inversiones chinas en su territorio, impulsando sectores como la tecnología, la industria y la automoción, queremos que la agroalimentación también sea uno de esos ámbitos", subrayó Vaquero, que puso en valor la trayectoria de más de una década cooperando a nivel comercial. "El embajador conoce los datos de las relaciones comerciales con Aragón, hemos trasladado la unidad de todas las empresas y el Gobierno de Aragón y confiamos, sabemos que Aragón es una región estratégica y sabemos que se va a tener en cuenta", ha incidido.

En representación del sector, Alberto Herranz, de Interporc, destacó la "buena voluntad de todas las partes y de los representantes de la embajada china, que entienden que el sector del porcino es estratégico para ellos y hemos demostrado en todos estos años, más de 10 ya, que los productos españoles encajan en ese modelo de trazabilidad y seguridad alimentaria y que equilibramos esa balanza comercial de manera positiva". Herranz consideró que, hasta el 16 de diciembre, cuando está previsto que culmine la investigación por el dumping, se pueda seguir «trabajando en las relaciones institucionales y comerciales» en busca de un acuerdo que mejore las condiciones actuales.

Los aranceles impuestos por el Gobierno de Xi Jingping, de momento provisionales, del 20% que se sumaría al 12% actual, pueden suponer un duro golpe para el sector aragonés, que cuenta con una cabaña porcina con unos 16,7 millones de cabezas. China sigue siendo el principal comprador de la carne de cerdo aragonesa. Entre enero y junio de este año, ha comprado mercancías por valor de 150 millones de euros. En todo el año pasado, Aragón exportó a China productos cárnicos por valor de 331 millones, más del 69% del total de mercancías vendidas al gigante asiático por parte de las empresas de Aragón.

En la actualidad, Aragón es el segundo mayor exportador nacional con un 26,7% del total de toda España. De los 2.253 millones de euros que se venden al exterior, el 14,7% va dirigido al mercado chino.