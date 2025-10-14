CIP mueve ficha en Los Monegros: pone en venta sus plantas eólicas por casi 700 millones

Nuevo movimiento de capital en el goloso mercadillo de las renovables aragonesas. La gestora danesa Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ha iniciado formalmente el proceso para desprenderse de su participación del 51% en la cartera eólica Monegros, uno de los mayores conjuntos de parques operativos en Aragón. Según adelantó el diario Expansión y confirman fuentes del mercado consultadas por este medio, la firma ha contratado a Crédit Agricole como asesor financiero para pilotar una operación que podría alcanzar una valoración cercana a los 700 millones de euros.

La cartera, integrada por 12 parques eólicos ubicados en el desierto de Los Monegros, suma una potencia instalada de 487 megavatios (MW). El 49% restante del capital está en manos de la gestora británica Arjun Infrastructure, que, según los términos pactados entre socios, dispone de derecho de acompañamiento (tag-along). Esto implica que, si CIP logra un comprador para su paquete accionarial, el eventual adquirente estaría obligado a extender la oferta a Arjun en igualdad de condiciones si esta decide sumarse a la venta.

CIP canaliza su participación a través de un fondo dotado con 3.500 millones de euros. Este vehículo fue el encargado de financiar el desarrollo de los activos, originalmente impulsados por Forestalia. La entrada de la gestora danesa se produjo en dos fases. Primero, con la compra de un lote de 374 MW en 2019 y, posteriormente, con la incorporación de 113 MW adicionales.

os parques cuentan con turbinas de última generación y tienen firmados contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA), lo que refuerza su atractivo en un momento en el que el mercado fotovoltaico español —tras el apagón regulatorio del pasado 28 de abril— ha perdido dinamismo, mientras la eólica mantiene su capacidad de tracción inversora.

La energía generada por el conjunto de instalaciones podría abastecer el consumo anual de más de 300.000 hogares, en torno a 1.400 GWh al año.

Renovables en movimiento

La decisión de CIP se enmarca en un nuevo ciclo de rotación de activos dentro del sector renovable español. En las últimas semanas, se han activado varios procesos corporativos de calado. La canadiense CDPQ, a través de su plataforma Velto, cerró la compra de 260 MW solares a Bankinter y Plenium por 1.100 millones de euros, un activo regulado con ingresos protegidos por normativa.

En paralelo, el fondo TPG ha encargado a Evercore la venta de su plataforma Matrix Renewables, con una aspiración de superar los 1.000 millones de valoración, mientras Apollo y ALJ mantienen posiciones distantes en la potencial transacción sobre FRV. También la austriaca Verbund ha mostrado interés por la división alemana de Qualitas.

Aragón, de nuevo en el radar energético

La posible desinversión de CIP sitúa de nuevo a Aragón en el centro del mapa de grandes operaciones energéticas. La comunidad, que ya vivió un ciclo de fuerte despliegue renovable impulsado por empresas como Forestalia, Endesa y otros actores, se convierte ahora en terreno de rotación de activos maduros con contratos estables y alto rendimiento operativo.

Si se confirma la operación, Monegros se consolidaría como una de las mayores transacciones recientes en el segmento eólico operativo en España, en un contexto de reajuste inversor en el que los activos regulados y los parques con PPA (acuerdos de compra de energía) firmados se han convertido en el principal refugio de capital institucional.