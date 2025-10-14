David contra Goliat: un libro sobre el 23-F para hacer frente a la Inteligencia Artificial

Javier Fernández, delegado del Gobierno de España en Aragón entre 2004 y 2012, es profesor y doctor en Derecho por la Universidad de Zaragoza, precisamente, tras presentar su tesis Los militares en el cambio de régimen político en España (1969-1982). Como experto en la materia, ahora firma el libro Todo sobre el 23-F, el primer volumen de una serie de la editorial Comuniter que pretende acercar a los lectores conceptos clave, de distintos ámbitos, para hacer frente a la "desinformación" creciente en plena era de la Inteligencia Artificial.

"Vivimos una época complicada por el auge de los autoritarismos, incluso hay jóvenes que verían bien tener gobiernos autocráticos, y eso es preocupante. Escribir este libro pretende ayudar a saber qué es un golpe de Estado realmente y acercarnos todo lo posible a la verdad de lo que ocurrió ese día", explica Fernández, que presenta este martes su última obra, a las 19.00 horas, en el antiguo salón de plenos de la Diputación Provincial de Zaragoza (entrada por la calle Cinco de Marzo), junto al director de la editorial Comuniter, Manuel Baile, y Félix Teira, premio de las Letas Aragonesas 2022, y un representante de la institución provincial.

El formato del libro, de apenas 150 páginas y de tamaño menor a una cuartilla, habla de su objetivo. "Es un libro donde cuento todo lo que pasó de forma breve y amena, las claves para entender el golpe de Estado frustrado del 23-F", explica Fernández, que recuerda que la colección incluirá también otros volúmenes con los que se tratará de dar respuesta a la desinformación de la Inteligencia Artificial regenerativa.

"Nos estamos dando cuenta de que el mundo de la literatura va a cambiar porque una máquina que no sabe de nada, la IA, una máquina tonta, coge la información que le llega y ofrece algo, que no tiene por qué ser verdad, a los lectores", dice Fernández. "Con estos libros pretendemos que los lectores con curiosidad, en lugar de irse a ver qué dice la máquina, vengan a nuestros libros, donde los autores somos expertos en cada uno de los asuntos que abordamos, y aportamos la certeza de que lo que contamos se acerca mucho, mucho, a la verdad", explica.

En su caso es el 23-F, "el asunto que más horas me ha robado de mi vida", apostilla Fernéndez. Pero habrá más libros, sobre Sijena, la transición, España, Goya, la radio, el fútbol, Canfranc, María Domínguez, la batalla de Teruel y la OTAN. "Serán todos libros de pequeño formato para que se puedan acercar a ellos cualquiera que les quiera dedicar dos o tres tardes", resume.