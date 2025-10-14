El Gobierno de España ayuda con 5,7 millones de euros a las diputaciones para la reparación de infraestructuras dañadas por la dana de 2024

El Gobierno central destinará 5,7 millones de euros a las entidades locales para reparar las infraestructuras dañadas por la dana que tuvo lugar a finales de octubre de 2024. El Ejecutivo que lidera Pedro Sánchez transferirá ese montante a las diputaciones provinciales, que serán las entidades encargadas de distribuirlas a los municipios y comarcas afectadas por las lluvias torrenciales ocurridas hace casi un año.

Por provincias, las cantidades asignadas son 2.001.365 euros para Huesca; 2.811.978 euros para Teruel y 926.239 euros para Zaragoza. Las subvenciones convocadas tienen por objeto financiar en un 50% los proyectos directamente relacionados con los daños de la DANA que ejecuten los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, las comarcas y las mancomunidades. Serán obras de restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios municipales y de las mancomunidades.

En total, el Gobierno de España subvencionará con 60.522.272,62 euros las obras de reparación o restitución de infraestructuras municipales y red viaria provincial e insular en el territorio damnificado por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA), que afectó a amplias zonas de la Península e Illes Balears entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, según explica en su comunicado de prensa, ha reducido los tiempos de tramitación a menos de la mitad: "Antes se tardaba 2 años en disponer de una resolución por catástrofes y ahora se tarda menos de un año".

Antecedentes

El BOE, de 25 de febrero de 2025, publicó el extracto de la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial, aprobando la convocatoria de estas subvenciones, previstas en el acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de noviembre de 2024, que declaraba «Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio damnificado como consecuencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, en Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Illes Balears, Cataluña y Aragón.

Las entidades locales titulares de las infraestructuras municipales y red viaria provincial dañadas por la DANA presentaron 1.018 solicitudes de financiación (proyectos) y, una vez concluido el plazo de recepción de solicitudes, las subdelegaciones o delegaciones del Gobierno realizaron las comprobaciones legales, remitiendo al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática los proyectos que pueden recibir una subvención, que alcanzará como máximo el 50% de su importe.