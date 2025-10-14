El Gobierno de España impulsará la construcción de 204 viviendas públicas en antiguas cárceles de Zaragoza y Huesca
En Zaragoza serán 64 viviendas en la conocida como plaza del Laurel, en Torrero, mientras que en Huesca habrá 140 en la calle Ramón y Cajal
El Gobierno de España traspasará a Sepes terreno e infraestructuras del Ministerio de Interior que corresponden a suelos de antiguos centros penitenciarios y que pasarán a albergar 1.332 viviendas protegidas y asequibles, concretamente, ocho instalaciones en Huesca, Zaragoza, Madrid, Córdoba, Sevilla, Denia, Segovia y Burgos.
Con respecto a los suelos de Zaragoza, en el caso de la capital aragonesa son los de la antigua cárcel de Torrero, en la conocida como plaza del Laurel, que se reordenaron el año pasado a pesar del rechazo vecinal al plan impulsado por el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Zaragoza. Ahí irán 64 viviendas.
En el caso de Huesca serán 140 viviendas las que se levantarán en los suelos de la antigua cárcel provincial, en la calle Ramón y Cajal, a la altura del número 65.
Así lo ha anunciado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el que ha indicado que, con este traspaso, el Gobierno está transformando lo que fueron "celdas" en "lugares que serán hogares".
La redacción trabaja en la ampliación de esta noticia.
