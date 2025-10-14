Industria abre la ventanilla del Perte VEC al que aspira Leapmotor para producir en Zaragoza

El Ministerio de Industria y Turismo ha activado este martes el plazo de presentación de solicitudes de la nueva línea de ayudas del Perte VEC IV, dotada con 400 millones de euros, y destinada a proyectos que refuercen la cadena de valor del vehículo eléctrico en España. Son precisamente los fondos públicos que Leapmotor aspira a captar para financiar su aterrizaje industrial en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza).

La convocatoria, gestionada por la empresa pública Sepides, ha abierto su ventanilla a las 10.00 horas de este martes y permanecerá operativa hasta las 14.00 horas del 24 de octubre. Del total disponible, 250 millones se otorgarán como préstamos reembolsables y 150 millones como subvenciones directas. Industria prevé ir liberando nuevos tramos en función de la demanda registrada en esta primera fase.

Leapmotor ya prepara su solicitud

Leapmotor presentará su solicitud a esta convocatoria con el objetivo de consolidar su despliegue industrial en Aragón, donde ubicará su base de producción para el mercado europeo. La compañía china, asociada con Stellantis en su expansión internacional, mantienen en pausa el anuncio oficial de inversión a la espera precisamente de conocer la resolución de esta línea de financiación pública.

La resolución de estas ayudas se considera el último gran escollo administrativo y financiero antes de activar definitivamente la cadena de montaje en la comunidad autónoma. El proceso guarda similitudes con el vivido por la gigafactoría de baterías de Figueruelas, cuya confirmación también estuvo supeditada a la adjudicación de fondos estatales del Perte.

Si Industria da luz verde y no surgen contratiempos, Leapmotor iniciará la producción en Figueruelas en el tercer trimestre de 2026 con el modelo B10, al que se sumará posteriormente el B05.

España acelera el vehículo eléctrico

El ministro Jordi Hereu, anunció hace una semana la apertura de la nueva convocatoria del Perte VEC IV, que “consolida el liderazgo industrial de España en la transición hacia la movilidad eléctrica”. Recordó que el país es actualmente “el que más crece en ventas de coches en toda Europa”, con 865.000 matriculaciones hasta septiembre, un 15% más que el año anterior.

La puesta en marcha de esta línea de ayudas refuerza la reindustrialización del sector del automóvil que impulsa el Ejecutivo central, en el que Zaragoza y la automoción aragonesa vuelven a situarse en el centro del tablero con la operación Leapmotor como uno de los expedientes estrella de esta convocatoria.

Pero esta no será la última ventana de oportunidad para hacerse con los incentivos del Estado provenientes de fondos europeos. De la cuarta edición del Perte VEC, dotada con 1.250 millones de euros (1.000 en créditos y 250 en ayudas), han quedado sin asignar 570 millones, que se destinarán a futuros proyectos, junto con posibles nuevas partidas de fondos no gastados en ediciones anteriores. Estos remanentes se prevén canalizar antes de final de año en otra convocatoria a la que también podría optar Leapmotor o algunos de los proveedores con los que ha asociado para su proyecto industrial en Aragón.