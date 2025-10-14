La modista del traje que lució Natalia Chueca en la Ofrenda de Flores: "Tiene confianza ciega en mí. Estaba muy guapa"

Hace ya un lustro que Mayte confecciona el traje que viste Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza desde hace tres años, en la Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar. Es la modista de Beltrán Indumentaria, local ubicado en la calle Don Jaime de la capital aragonesa, y cuenta que entre ambas mujeres se ha establecido una buena relación que le permite trabajar con libertad. "Tiene confianza ciega en mí, porque sabe que también hago caso a lo que me dice ella", apunta. Y de ahí que el "atuendo de mudar del siglo XIX" que lució la regidora este año, y que Mayte ha elaborado junto a La Flor de Aragón, haya recibido "muy buenas críticas". "Estaba muy guapa", afirma.

En una ruptura con su elección habitual, el traje que lució Natalia Chueca este año en la Ofrenda de Flores era de finales del siglo XIX, y se correspondía con las ropas que vestían las mujeres de la burguesía en el valle del Ebro entonces. "Lo que más le gusta a ella (Chueca) es el siglo XVIII, pero este año quería darle la vuelta y cambiar de siglo. Quería ponerle mantón", cuenta Mayte. Y ha sido esta una de las prendas clave: con un color crudo de base, estaba compuesto por un rico y colorido bordado de escenas chinescas.

"Le di a elegir entre dos y este mantón le encantó", recuerda Mayte, que desgrana su forma de trabajar junto a Chueca. "Yo digo la idea que tengo y me organizo en función a eso. Lo que no le gusta se lo quito y, lo que le parece bien, lo dejo", apunta. La modista enfatiza que la confianza de Chueca en ella es "ciega", y por ello Chueca se decidió a dar este salto de siglo sin problema.

La modista sostiene que, mientras los trajes del XVIII se componen, entre otras prendas, de camisa, justillo y falda, el del XIX añade también el mantón, lo que lo hace algo más incómodo. "Unos y otros son diferentes. No tienen nada que ver", indica.

El traje que lució Natalia Chueca este año era un "atuendo de mudar" de finales del siglo XIX. La camisa, las enaguas y el calzón son de algodón fino eran de algodón fino, y sobre esta capa una saya (chaquetilla) de brocado de seda azul claro con los ornamentos en hilo dorado. Cubriendo la camisa, el jubón de color dorado y también de seda; y, como prenda estrella, el mantón de manila que vestían las mujeres económicamente acomodadas en Zaragoza.

"Es un mantón costumbrista cantonés. Representa las costumbres de los chinos y los cantoneses", indica la modista. A ello sumó un camafeo tallado en concha, que concreta que "era un regalo de su madre", un zapato cerrado de mudar a juego con el traje y unos pendientes dorados que también eran personales.

Mayte está orgullosa del resultado de Beltrán Indumetaria y La Flor de Aragón. "Todo el mundo le dijo a Natalia Chueca que vaya mantón más bonito", celebra.