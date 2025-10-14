Nace GB3 Partners, una nueva firma aragonesa de asesoramiento inmobiliario con vocación territorial

Zaragoza suma un nuevo actor al ecosistema inmobiliario. El consultor Miguel Ángel Gómez Rando, con más de 18 años de trayectoria en CBRE y responsable de la oficina de Zaragoza durante los últimos nueve, ha anunciado la creación de GB3 Partners, una firma especializada en operaciones inmobiliarias en los segmentos de logística, living y sector agroganadero.

La nueva compañía nace con una estructura ligera y una red de colaboradores (partners) estratégicos distribuidos por las principales ciudades de España, lo que le permitirá operar con alcance nacional manteniendo un enfoque operativo flexible y personalizado. Para ello, se ha rodeado de especialistas en áreas complementarias al negocio inmobiliario, como valoraciones, arquitectura, gestión integral de proyectos, facility management, digitalización e inteligencia artificial.

El objetivo de GB3 Partners es "acompañar al cliente" en todas las fases de sus proyectos, desde el análisis estratégico hasta la ejecución y gestión, ofreciendo "un modelo de asesoramiento integral que combine visión de mercado y capacidad técnica", según explicaron desde la nueva empresa.

Compromiso con el medio rural

Pero GB3 Partners no quiere limitarse a la intermediación. La firma incorpora una línea de responsabilidad social corporativa orientada al medio rural aragonés, con la intención de impulsar proyectos de impacto social “medible y escalable”.

“No podemos darle la espalda al medio rural; hay muchas necesidades desatendidas y no todas requieren grandes inversiones”, subraya Gómez Rando, que reivindica una mirada más atenta hacia los territorios menos visibles del mapa económico.

Con este planteamiento, GB3 Partners irrumpe en el mercado con una doble ambición: posicionarse como consultora especializada en sectores en plena transformación, como la logística o el living, y al mismo tiempo activar iniciativas que vinculen el desarrollo inmobiliario con la cohesión territorial, poniendo el foco en Aragón como laboratorio de nuevas oportunidades ligadas al suelo, la industria y la actividad agro-ganadera.

La firma comienza su andadura con la intención de convertirse en puente entre inversión, territorio y economía real, en un momento en el que la logística vive una nueva fase de expansión, el residencial busca adaptarse a nuevos modelos de habitabilidad y el campo aragonés emerge como espacio estratégico para la diversificación económica.