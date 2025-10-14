Nuevo impulso inversor al proyecto de Mina Muga: 10 millones de dólares más para hacerlo realidad

El proyecto de Mina Muga resucita y da un nuevo impulso a su ejecución. Tras la marcha de uno de sus inversores, la matriz de Geoalcali, denominada Highfield Resources Limited ha anunciado la firma de un acuerdo de financiación por 10 millones de dólares australianos con algunos de sus principales accionistas estratégicos: EMR Capital Management Limited, Tectonic Investment Management y otro inversor ya presente en el capital.

Según ha explicado la compañía a través de un comunicado, "la operación se estructura a través de nuevas notas convertibles reforzando la posición financiera de la compañía". "Esta ampliación de capital permitirá a la compañía resolver los trámites administrativos pendientes con la concesión minera de Goyo, retomar las negociaciones con socios estratégicos en relación con su proyecto Mina Muga, y fortalecer su liquidez para operaciones ordinarias".

Carles Alemán, CEO de Geoalcali ha asegurado que el proyecto "cuenta con el sólido y constante respaldo de sus inversores, que han acompañado cada etapa durante 14 años de compleja tramitación administrativa y legislativa, convencidos del enorme potencial de generación de valor que representa". "Este apoyo inquebrantable confirma la confianza en un proyecto estratégico no solo para la compañía, sino también para Europa.", ha añadido.

Para la empresa, se trata de una apuesta con futuro "en un contexto geoestratégico en el que la Unión Europea depende en su mayoría de las importaciones de potasa desde Rusia y Bielorrusia", por lo que "resulta esencial impulsar iniciativas propias que refuercen la soberanía, el autoabastecimiento y la seguridad alimentaria". "El Proyecto Muga se alinea plenamente con los valores europeos y responde directamente a la necesidad de garantizar el suministro de una materia prima prioritaria a para un sector clave: la agricultura", ha añadido la compañía.

La operación que ahora se rubrica parte de una "aportación que se desglosa en 2 millones de dólares australianos procedentes de EMR Capital, 5 de Tectonic y 3 millones de otro inversor existente. "La compañía ha acordado que las notas previamente emitidas en 2023 también adapten sus condiciones a los nuevos términos, extendiendo su vencimiento al mismo horizonte temporal. El cierre definitivo de la operación está sujeto a la aprobación de los accionistas en una junta extraordinaria convocada para mediados de diciembre de 2025", ha anunciado.

"Asimismo, la convertibilidad de las notas emitidas a EMR Capital requerirá la autorización del regulador australiano de inversiones extranjeras (FIRB)", resalta. Con este respaldo de los inversores, la empresa afirma que se "refuerza la confianza de sus socios estratégicos y obtiene margen financiero para avanzar en el proyecto Muga considerado clave para el suministro de potasa en Europa y en la seguridad alimentaria global".

Sus socios inversores

Uno de los accionistas que aportará más capital es EMR Capital, que es "un fondo de inversión privado especializado en el sector de recursos naturales y minería, con una trayectoria consolidada en la financiación y gestión de proyectos mineros a nivel global", indica Geoalcali. "Su equipo combina experiencia técnica y financiera, lo que le permite aportar no solo capital, sino también conocimiento operativo y estratégico en el desarrollo de minas de alto valor", ha añadido.

Sobre Tectonic Investment Management, otro de los inversores del proyecto, explica que "también cuenta con una sólida trayectoria en la gestión de inversiones vinculadas a sectores estratégicos, entre ellos la minería y los recursos naturales, considerados pilares fundamentales de la economía australiana". "Su enfoque se centra en apoyar proyectos sostenibles y con un impacto positivo en cadenas de suministro críticas", añade.

"Ambas firmas son australianas, donde la minería está catalogada como un sector estratégico, no solo por su peso económico y laboral, sino también por su papel clave en la seguridad de abastecimiento de materias primas para la industria, la energía y la agricultura", ha resumido la compañía en su comunicado.