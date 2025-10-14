Oxaquim invertirá 20 millones y creará 40 empleos en Alcañiz tras firmar un acuerdo clave en Norteamérica

Oxaquim, principal productor europeo de ácido oxálico y el segundo a nivel mundial, ha firmado un acuerdo comercial con una empresa líder en su sector en Norteamérica para suministrar este componente químico esencial en su proceso de producción, en pleno proceso de expansión y crecimiento.

En respuesta al aumento de la demanda, Oxaquim ha anunciado una inversión directa de 20 millones de euros y la creación de 40 nuevos puestos de trabajo durante los próximos cuatro años para ampliar la producción en su fábrica de Alcañiz, Teruel.

Este aumento de actividad, como señala Marc Miquel, CEO, de la compañía. “se incrementará un 50 por ciento en dos años y otro 50 por ciento en los dos años siguientes”.

Además, añade Miquel, “una vez finalizada esta inversión, se estudiará la posibilidad de construir una planta en Estados Unidos”. “Nuestro cliente estratégico participa directamente en el suministro de componentes clave para empresas que impulsan la electrificación y la tecnología, concretamente en las áreas de aerogeneradores, vehículos eléctricos y todo tipo de dispositivos tecnológicos, como smartphones, drones, la industria aeroespacial, la robótica...”

"El acuerdo con Oxaquim les garantiza la consolidación de su crecimiento y, para ello, contar con un socio fiable y leal que les permita controlar todo el proceso de producción sin depender del ácido oxálico de China", señala Miquel.

Sin duda, la calidad de fabricación, el compromiso y la innovación de Oxaquim, así como sus vínculos con Estados Unidos (Dani Miquel, CEO de la compañía, nacido en Nueva York, es de nacionalidad estadounidense), explican por qué ambas partes se muestran satisfechas hoy con un acuerdo que marcará un antes y un después tanto para la industria norteamericana como para la empresa española.

¿Quién es Oxaquim?

Oxaquim, fundada en 1991 por su actual presidente, Jaume Miquel, es el mayor productor europeo de ácido oxálico y el segundo a nivel mundial. El ácido oxálico es un componente químico esencial en la purificación de las llamadas tierras raras.

Exporta el 90 por ciento de su producción a 85 países de todo el mundo, abastece a más de 16 sectores productivos, factura 25 millones de euros y emplea a cincuenta personas.

Ha acumulado inversiones en I+D y tecnología que superan los 85 millones de euros, lo que convierte a Oxaquim en el fabricante de ácido oxálico más limpio y eficiente del mundo.