Vaciado del pantano de El Grado: los trabajos de los buzos en los desagües se alargarán durante cinco semanas

El proceso de vaciado parcial del embalse de El Grado, iniciado la pasada semana, se extenderá hasta mediados de noviembre. El objetivo es reducir al máximo posible el nivel de agua de la infraestructura para acometer mejoras en la parte inferior de la presa. Durante este tiempo, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) desarrollará con un equipo de buceadores "una intervención delicada y fundamental" para la reparación del túnel del desagüe de fondo. Estos trabajos, según adelantó este diario, servirán para colocar unos escudos que permitan trabajar posteriormente, sin agua en su interior, en la sustitución y reparación de las compuertas de esta salida de aguas.

Dado que es preciso bajar notablemente la cota del embalse, pero con la intención de "minimizar la suelta de agua", desde la CHE, de acuerdo con la comunidad general de regantes de Riegos del Alto Aragón, se ha establecido un calendario y plan que consiste en mantener el nivel de Mediano (aguas arriba de El Grado), subiéndolo en función de los caudales que lleguen del Cinca, ahora que ha concluido la campaña de riego. Y, para garantizar los abastecimientos dependientes del sistema, llenar las balsas internas de regulación, así como los canales de El Cinca y Monegros.

Una vez pasadas las cuatro o cinco semanas previstas para los trabajos bajo el agua, se podrá volver a llenar el embalse de El Grado, además de con las previsibles lluvias, con las reservas de Mediano.

La CHE detectó en 2016 un problema técnico en las compuertas del desagüe de fondo del embalse de El Grado. Esta circunstancia obligó a realizar una obra en el túnel izquierdo del citado desagüe, para que funcionara correctamente. Estos mismos trabajos deben acometerse ahora en el túnel derecho para cumplir con la vigente normativa de seguridad de presas. El desagüe de fondo se utiliza sobre todo para laminar las avenidas en el río Cinca de forma más eficiente. Además, garantiza la salida de los caudales ecológicos.

El proceso, en todo caso, se ha encontrado con varios obstáculos inesperados. En otoño de 2024 se adjudicaron las obras para volver a poner en correcto funcionamiento el túnel derecho, con una inversión de 4,8 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de 18 meses. Sin embargo, durante ese periodo, las sucesivas crecidas en el río Cinca obligaron al sistema El Grado-Mediano a laminar las avenidas.

Esta situación de grandes acumulaciones de agua volvió a repetirse a final de 2024 y durante los primeros meses de 2025. De este modo, en primavera y verano de este mismo año, la obra tampoco pudo acometerse, ya que se está en plena campaña de regadío y los usuarios requieren de toda el agua disponible en el sistema El Grado- Mediano.

Obra necesaria

Esta obra en El Grado es necesaria para cumplir con la vigente normativa de seguridad de presas, las Normas Técnicas de Seguridad de Presas y Embalses publicadas en el 2021. Además, la reducción al máximo del nivel de agua se debe a que por otra norma reciente, concerniente a la seguridad de los buceadores, la profundidad de las actuaciones de los buzos debe limitarse a 50 metros.

A pesar de la salida de agua de las últimas jornadas, desde el organismo de cuenca se confía en que, con el inicio del año hidrológico, las lluvias sigan llenando Mediano y luego también El Grado, permitiendo que el consumo del agua del sistema (establecido anualmente en unos 900 hectómetros cúbicos) se resienta "lo menos posible". Además, recuerdan a los regantes que solo en el caso de un "verano muy seco" se impediría la recuperación de los volúmenes de acopio de la presa de cara a la próxima campaña.