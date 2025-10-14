Zaragoza tiene el Cercanías más puntual de España: solo el 3% de sus trenes llega con retraso

El Cercanías de Zaragoza quizá no sea el más utilizado de España, lleva años a la cola en el númoero de viajeros que mueve cada día, pero puede presumir de ser el más puntual. Ahora que se está debatiendo constantemente sobre las numerosas incidencias que se registran en otros servicios ferroviarios del país, sobre todo en las líneas de alta velocidad y larga distancia, en el ámbito doméstico, el núcleo de la capital aragonesa lleva a gala ser el que menos trenes sufren demora en su recorrido.

Seguramente este hecho esté condicionado por el hecho de que su trayecto, entre Casetas y Miraflores, es de los más cortos que existen en España, con solo seis paradas, pero es un valor añadido de cara al usuario, 31.000 viajeros durante el pasado mes de septiembre y que en sus mejores meses del año, entre abril y junio, apenas ronda los 50.000 pasajeros.

Todas las líneas de Cercanías existentes en el resto de España superan el porcentaje de trenes que sufren algún retraso, un 97% de las 1.117 expediciones contabilizadas en septiembre en Zaragoza, o el promedio de tiempo de espera que ha tenido que sufrir el viajero, que es de 7,2 minutos de media en el escaso cómputo de convoyes que registran alguna demora para sus pasajeros.

Si se atiende al promedio de demora con respecto al cómputo global de trenes en circulación, esos 1.117 del pasado mes de septiembre, ese promedio baja hasta los 0,4 minutos, un lujo en comparación con otras ciudades que llegan a multiplicar por nueve esa media, como es el caso de Sevilla, donde llega a ser de 3,5 minutos de espera sobre las 3.841 circulaciones en ese mismo mes, y de 13,3 minutos en los 799 trenes que sufrieron retrasos para el viajero.

Una red similar a la de Zaragoza en cuanto al número de circulaciones al mes es la de San Sebastián, con 1.097 expediciones en total, y en este caso se da un resultado distinto, ya que el 11,5% lo hicieron con un retraso de hasta cinco minutos (el 88,5% cumplió, 971 en total), es decir 128 trenes con demora. Otros 32, el 2,9% del global de convoyes lo hicieron con hasta 15 minutos de espera. Y siete lo hicieron con hasta media hora.

En ciudades de igual tamaño de población, como Valencia, hubo hasta 549 trenes, el 7,2% del total, que registraron retrasos para el usuario. La diferencia es que mueve 7.581 en un mes, siete veces más que la de Zaragoza, por lo que su promedio de espera en los convoyes afectados se eleva hasta los 1,5 minutos de promedio.

Y en Madrid y Barcelona las cifras son estratosféricas si se comparan con las de Zaragoza. Por supuesto en viajeros, ya que Rodalies en Barcelona mueve 8,7 millones de usuarios en un mes, y en la capital de España, que contabiliza casi 26,3, para realizar un total de 20.682 expediciones y 34.297, respectivamente. Pero a la vez, sus retrasos, tan comentados en las últimas semanas por el malestar creciente entre sus viajeros, también se notan en la estadística.

Así, en la red de Barcelona se registra un promedio de retraso de 1,1 minutos el pasado mes de septiembre, pero es que de un total de 20.682 expediciones, fueron 1.047, un 5,1%, las que sufrieron demoras de cinco minutos. Se dio una espera de hasta 15 minutos en 686 convoyes y en 235 alcanzó la media hora de retraso. Nada que ver con la proporción que se da en la línea de Zaragoza.

En el caso de Madrid, el promedio es casi idéntico al de Zaragoza, con solo 0,5 minutos de promedio, pero los trenes afectados por retrasos superan al total de la línea aragonesa. Se produjeron demoras en 1.513 expediciones de un total de 34.297, el 4,4% con cinco minutos o más. En 267 de ellas se alcanzaron esperas de 15 minutos y en 13 esta llegó a la media hora para los usuarios.

Otra ciudad de similar tamaño de población pero con más servicios de Cercanías que Zaragoza es Málaga, donde se registraron 3.786 expediciones en septiembre y en un 3,1% de ellas hubo retrasos, 119 de hasta cinco minutos, otras 53 con hasta 15 y 11 que llegaron a media hora. La media de espera, de 0,5 minutos, parecida a la de Zaragoza.

Y con un número similar de circulaciones está la de Murcia-Alicante, que tuvo 1.831 expediciones, de las cuales hubo 143 trenes que sufrieron demoras para el viajero de cinco minutos, un 7,8% del total, otras 41 llegaron a los 15 minutos y 8 con media hora. Un promedio de 1,3 minutos que multiplica por cuatro el de Zaragoza.

Con todo, se entiende para Renfe que un tren cumple su horario cuando llega a destino en hora o como máximo con tres minutos de demora, una circunstancia que en el caso de Zaragoza se da en el 93,9% de las expediciones. O lo que es lo mismo, que solo el 6,1% de las mismas lo hacen con ese desfase horario, un dato que sitúa a la línea aragonesa entre las más competitivas en puntualidad. Ya que no puede hacerlo con los usuarios que transporta, al menos ese valor no lo ha perdido para quienes siguen confiando en él.