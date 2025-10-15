Adient Alagón no reduce los despidos y limita las bajas voluntarias por la 'cláusula Telefónica'

La última reunión entre la dirección de Adient Alagón y el comité de empresa para negociar el expediente de regulación de empleo (ere) ha puesto de manifiesto las profundas diferencias que existen entre ambas partes. Los representantes de los trabajadores trasladaron a la compañía una propuesta para incentivar al máximo las salidas voluntarias con el objetivo de reducir el número final de despidos, pero la empresa mantuvo inamovible la cifra de 178 extinciones anunciada hace una semana, lo que supone el 25% de la plantilla total.

Desde la parte social han planteado ampliar el convenio especial con la Seguridad Social desde los 61 hasta los 63 años para los empleados de estas edades que pudieran verse afectados por los despidos, además de aumentar las compensaciones económicas para hacer más atractivo el plan de bajas voluntarias en el colectivo sénior.

La propuesta incluye un pago lineal de 15.000 euros por trabajador más 1.500 euros por año trabajado, además de las condiciones ya recogidas en caso de despido en el convenio colectivo, que recoge una indemnización de 45 días por año con un límite de 33 mensualidades.

Límites a las salidas por edad

Sin embargo, la dirección ha puesto límites a la salida de personal de mayor edad alegando el impacto de la llamada “cláusula Telefónica”, un coste adicional que deben asumir las empresas cuando el porcentaje de trabajadores mayores de 50 años afectados por un ere supera ciertos umbrales. “Dicen que no van a asumir ese coste y que, por tanto, no todos los mayores de 50 podrán acogerse a la voluntariedad”, lamentan desde el comité.

En la planta de Adient en Alagón y el centro de trabajo asociado que están en Pedrola hay actualmente unos 165 trabajadores mayores de 55 años. El comité ha solicitado a la empresa el desglose completo de empleados por tramos de edad, especialmente los mayores de 60, una información que esperan conocer en la reunión prevista para este viernes. “Sabemos que hay un volumen alto de plantilla que podría estar dispuesta a salir si se incentiva, pero si la empresa limita esas salidas, será imposible sustituir despidos traumáticos por bajas voluntarias”, advierten fuentes sindicales.

El calendario de los despidos

Los representantes de los trabajadores también han reclamado un calendario claro y con fechas cerradas para las salidas, con “ventanas de despido” que eviten que sea la empresa quien decida de forma unilateral cuándo se va cada persona. Adient ha mostrado disposición a estudiar esta cuestión, pero se trata de un asunto menor frente al núcleo del conflicto: la voluntariedad y la indemnización.

Desde el comité aseguran que, según sus cálculos preliminares, podría haber entre 70 y 80 trabajadores dispuestos a acogerse al plan si se mejora la oferta. “No cubriríamos todo, pero sí una parte importante que podría rebajar el golpe”, afirman.

La multinacional Adient mantiene su intención de ejecutar el ere de forma escalonada entre el próximo mes de diciembre y junio del próximo año, con una primera salida prevista ya para finales de este 2025. El periodo de negociación finaliza el 7 de noviembre y quedan, en principio, seis reuniones más —a razón de dos por semana— para intentar acercar posturas.

Los sindicatos no han convocado por ahora movilizaciones de protesta, pero la cosa podría cambiar si en la reunión de este viernes no hay avances significativos. “Si no hay cambios claros, empezaremos a mover a la plantilla”, advierten fuentes del comité.