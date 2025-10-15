Alegría, sobre el caso del Parador de Teruel: "Si creen que estoy mintiendo, coja esas pruebas y demuéstrelo"

La ministra portavoz y líder del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, se ha vuelto a defender en el Congreso de las acusaciones del Partido Popular por su supuesto conocimiento de la "orgía" que aseguran que tuvo lugar en el Parador de Teruel, en una visita oficial del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a la capital turolense.

El encargado en esta ocasión de atacar a Alegría por "mentir" en sede parlamentaria ha sido el diputado del PP Jaime de los Santos. "Ustedes se revuelcan en la inmundicia pagada por chistorras. Aquella presunta orgía que usted negó y ya no es presunta porque sale en el informe de la UCO", ha asegurado De los Santos, en referencia a que el último informe de la UCO reconocía que se pagaron viajes de tren a Teruel a terceras personas.

"¿Usted les preguntó si esas mujeres eran víctimas de la trata? ¿Les preguntó si necesitaban algo? ¿Usted que estaba a unos metros de esa orgía les preguntó si eran víctimas de José Luis o es que como José Luis era Ábalos y Ábalos era su jefe, se plegó y no les preguntó nada?", ha cuestionado el diputado del PP, que ha criticado con dureza a "Ábalos, el putero, el que decía que era feminista porque era socialista" y por el que ha asegurado que Alegría "mintió mientras media España estaba encerrada por la tragedia del covid".

En opinión del diputado del PP, "la UCO la arrincona y le dice que sí, que hubo una orgía, a escasos metros de su habitación y usted parece ser que no se enteraba de nada". "Y a usted la convierte en la nueva periquitín, mentirosa absoluta", le ha espetado. "Usted mintiendo sin ningún tipo de pudor y exigiendo a los diputados socialistas de las Cortes de Aragón que no aplaudieran al señor Lambán que el presidente Aszcón sí que quiso homenajear", ha zanjado, en referencia al reconocimiento con el premio Gabriel Cisneros que recibirá el expresidente socialista a título póstumo.

La portavoz del Gobierno ha salido también al ataque: "Usted hacía mejor su trabajo de llevar las bolsas de la compra de la mujer del presidente Rajoy que su trabajo aquí como diputado de esta Cámara". La portavoz del Gobierno ha insistido en que siempre se expresa "con transparencia y veracidad" y ha recalcado que no tiene ningún problema "en dar explicaciones y en hacerlo con transparencia absoluta".

"Yo no he faltado a la verdad y, si usted cree que estoy mintiendo, coja esas pruebas y demuéstrelo. No las va a encontrar, no las va a encontrar. Y si no, demuéstrelo y tráigalas aquí", le ha retado Alegría, que ya pidió en la comisión de investigación del Senado que denunciaran la situación si en el PP veían que había cometido algún delito.

Y la también líder del PSOE en Aragón ha respondido con ataques a la "falta de transparencia" del PP. "¿Le parece a usted transparente lo que hace el Gobierno de Andalucía y de Aragón ocultando las listas de espera de los procesos radiológicos?¿Le parece transparente lo que ha hecho el señor Mazón, que se va a cumplir un año de la peor catástrofe natural y aún estemos esperando una sola explicación? ¡Que ni siquiera ha mostrado el tiquet del Ventorro! ¿O le parece transparencia la del señor Mañueco, que carece de política de prevención de incendios y que lo único que sabemos es que mientras se quemaba Castilla y León él disfrutaba de vacaciones en las playas de Cádiz?", le ha preguntado Alegría.

La ministra de Educación ha concluido asegurando que en el PP "hacen y predican la mentira hasta la náusea". "Ha pasado usted de ser asistente de la mujer del señor Rajoy a ser el asistente de las mentiras del señor Feijóo. Vaya papelón el suyo", ha criticado.