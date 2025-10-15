Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Aragón carga contra el plan energético de Aagesen: "Ni modelo energético ni planificación"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, reitera que presentará alegaciones a la propuesta de planificación energética

Mar Vaquero durante una comisión en una imagen de archivo.

Mar Vaquero durante una comisión en una imagen de archivo. / EL PERIÓDICO

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado este miércoles que "no existe modelo energético ni planificación" por parte del Ejecutivo central, al tiempo que ha reiterado que la comunidad autónoma presentará alegaciones a la propuesta de planificación energética presentada días atrás por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) dio a conocer la semana pasada su propuesta para la planificación energética de España con el horizonte 2030, un documento que servirá como base para diseñar el sistema energético de los próximos años. Según la vicepresidenta, este plan "no responde a nuestras necesidades para impulsar proyectos estratégicos", ha considerado Mar Vaquero, señalando que "frustra proyectos importantes para generar inversiones, crear empleo y fortalecer la industria".

"No podemos dar por finalizada la planificación", ha continuado la vicepresidenta del Ejecutivo, quien ha lamentado que el Gobierno de España lleve 15 meses sin resolver los concursos de acceso a la distribución energética, generándose "un importante problema" a todas las comunidades excepto a Cataluña y País Vasco, señalando que estas regiones "no teniendo proyectos van a tener garantizada su capacidad energética", lo que ha atribuido a "la insolidaridad permanente y la desigualdad" del Gobierno de Pedro Sánchez, con la aquiesciencia y defensa permanente de Pilar Alegría en la ofensa de los intereses de Aragón".

Entre las novedades que recoge la propuesta ministerial se encuentran las conexiones eléctricas para el proyecto de hidrógeno verde en Caspe y otra "demanda singular", bajo el epígrafe de "Moncai", que no estaba prevista en las previsiones iniciales y que se escapa, también, a la previsión de proyectos industriales que tenía contemplada el Gobierno de Aragón. La planificación incluye nuevas estaciones eléctricas y la ampliación de algunas subestaciones que ya están en marcha, como las de Calatorao (Valdejalón), Platea (Teruel), Cariñena o Magallón, entre otras muchas.

TEMAS

