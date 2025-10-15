Aragón da la orden para crear el registro de objetores al aborto que exige la ley

Aragón ya ha dado la orden para crear el registro de profesionales sanitarios objetores al aborto, tal y como le había requerido en los últimos días el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España. La comunidad, junto a Madrid, Islas Baleares y Asturias, es uno de los territorios en los que todavía no se dispone de este listado, obligatorio por ley.

Tras más de una semana de polémica -especialmente en Madrid, donde Díaz Ayuso se ha mostrado contratia a la peticion-, Aragón ha dado respuesta y lo ha hecho mediante una orden firmada por el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero. En ella se da luz verde a la "iniciación del procedimiento de elaboración del proyecto normativo" para la creación y regulación del registro de objetores.

Esta labor, del mismo modo, se encomienda a la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Planificación, "sin perjuicio de su coordinación, supervisión e impulso por parte de la Secretaría General Técnica del Departamento", se recoge en el documento.

La semana pasada, nada más recibir el requerimiento por parte de Pedro Sánchez, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ya señaló que en la comunidad se iba "a cumpir la ley", una idea que reiteró de nuevo hace tan solo unos días, desmarcándose de la líder del PP en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aseguró que no creará una "lista negra de médicos", y que ha vuelto a repetir este miércoles en Bruselas.

La objeción de conciencia se considera "una decisión individual del personal sanitario" directamente implicado en la realización del aborto, tanto en el ámbito público como privado. "El registro tiene como finalidad garantizar este derecho, pudiendo inscribirse en él los profesionales que decidan no participar directamente en la práctica de la IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo) por motivos de conciencia", recuerda Bancalero en la orden de Sanidad.

El protocolo para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia fue aprobado por el Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Este listado es obligatorio y lo determina la Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, que modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. La norma, en su artículo 19, establece que esa objeción de conciencia "debe manifestarse por escrito y con antelación". Esto permite garantizar "una adecuada planificación de los recursos humanos y asegurar el acceso efectivo a la prestación sanitaria de la IVE", matiza Sanidad.

Azcón: "El Gobierno está haciendo una politica de baja calidad"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha criticado este miércoles que el Gobierno de España "está haciendo política de baja calidad" al "acordarse ahora del registro de objetores, cuando la ley lleva años vigente", ha dicho. "Si Aragón no tiene este registro es porque tampoco se pensó en él cuando gobernaba el PSOE y vamos a ser un Gobierno del PP el que lo ponga en marcha", ha dicho.

"Vamos a cumplir la ley y estoy convencido de que seremos capaces de tenerlo en el plazo estimado", ha añadido. Sobre las palabras de Ayuso y la posición de la Comunidad de Madrid respecto al aborto, Azcón ha indicado que "sobre lo que ocurre en otras comunidades no opino, yo opino sobre lo que pasa en Aragón", ha insistido.

"Yo creo que el Gobierno de España, cuando después de años de vigencia de una ley se acuerda y se pone a pensar en ese registro, está pensando en hacer política. Está pensando en atacar a determinadas comunidades autónomas. No está pensando ni en los médicos, ni está pensando en las mujeres», ha señalado el presidente de Aragón.