Una artesana en Mas de las Matas: "La tranquilidad que te da el pueblo no te la da la ciudad"

La historia de Ana Doñate Solsona, artesana creadora de Rojocereza Artesanía, es la de tantas mujeres en el medio rural que se inventan, se reinventan y se vuelven a inventar. Natural de Mas de las Matas (Teruel), estudió Escultura en la Escuela de Artes de Zaragoza, y decidió volver. Primero para poner en marcha su primer taller de forja. Y después llegarían dos proyectos más: una tienda de artesanía y el mismo proyecto, pero online. Un camino hecho de subidas y bajadas, con obstáculos en forma de pandemia mundial y que se topó de bruces con las dificultades de la conciliación. Pese a todo, año y medio después de lanzar su último proyecto, Ana Doñate celebra el camino recorrido y que "la tranquilidad de vivir en el pueblo no te la da la ciudad".

"Monté un taller de forja en mi pueblo, para hacer de la escultura objetos útiles, y me dediqué a ello hasta que me quedé embarazada y lo tuve que dejar", cuenta Ana desde Mas de las Matas, en conversación telefónica. Ser una de las pocas mujeres que se dedican a la forja la llevó a tener que realizar una investigación sobre los productos y los riesgos durante la gestación, y la conclusión fue que tuvo que dejar su proyecto en aquel momento. "No podía compaginarlo, estando embarazada era imposible", resume Ana Doñate, que explica que el camino siguió en forma de tienda de artesanía, también en su pueblo.

Ana Doñate Solsona, en su taller. / EL PERIÓDICO

"Siempre he estado en Mas de las Matas, pero luego llegó la pandemia, tuve que cerrar la tienda, y me dediqué por un tiempo a la crianza. Y ahora estoy reempezando con el arte, la artesanía y un proyecto nuevo, que se llama Rojocereza Artesanía, trabajando sobre todo a través de las redes sociales y, principalmente, en ferias y mercados, con elementos decorativos de forja, bisutería en arcilla polimérica y pinturas en tela con productos para niños", relata.

En su experiencia, como mujer trabajadora en el mundo rural, no cambiaría su sitio en el mundo. "La tranquilidad que te da el pueblo no te la da la ciudad, la calidad de vida es mejor, tengo más libertad, pero está claro que es más difícil llegar a los clientes", confiesa. El camino de la conciliación ha sido más sencillo gracias a que hay guardería, colegio, comedor escolar... Y celebra estar en Mas de las Matas porque, gracias a la mejora de las comunicaciones, puede llegar a Alcañiz "en media hora" o en un poco más en Zaragoza "si hay algún problema".

Ana Gállego, directora de Márquetin, Comunicación y Enoturismo de Bodegas Enate y Laus. / EL PERIÓDICO

"Podría vivir en cualquier parte del país, pero aquí vuelvo a mis raíces"

Ana Gállego es la responsable de Márquetin, Comunicación y Enoturismo de Bodegas Enate y Laus. Desde hace treinta años, trabaja en la bodega, sita en Salas Bajas, a pocos kilómetros de su Barbastro natal, donde ha podido realizar su proyecto vital. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria pegada a esta bodega, que está en sus raíces, y que es uno de los motivos por los que celebra ser una mujer trabajadora en el medio rural.

"Trabajar en una localidad cercana a Barbastro, aunque sea en una bodega con proyección nacional e internacional, me ha permitido haber fijado población en mi territorio, volver siempre a mis raíces", explica Gállego en conversación telefónica con este diario. "Podría estar viviendo en cualquier otro lugar del país, pero este es un lugar en el que puedo volver a mis raíces y ayudar a fijar población", subraya.

Además, poco a poco, Gállego detecta un "cambio de tendencia, lento, pero que se está produciendo". Y es que poco a poco, más gente apuesta por vivir en el medio rural, más allá del empleo que elijan. "Es un entorno rural que está sufriendo un cambio lento, pero que permite que más personas puedan venir a disfrutar del relax y del paisaje a zonas como la nuestra mientras teletrabajan", constata.

La responsable de Comunicación de una de las bodegas con más solera de la DO Somontano salió, se formó, vivió en el extranjero, y volvió, siendo todavía muy joven. "Empecé en la bodega muy joven y enseguida vi que mi añoranza por trabajar fuera la compensaba con viajes", explica, celebrando que su trabajo y su entorno le "llena tanto" que nunca ha considerado dejar Barbastro.