Avanzan las obras del tramo Sabiñánigo Este-Oeste de la A-23 con otros 108 millones

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en las obras del tramo Sabiñánigo Este-Oeste de la A-23 en Huesca, con una inversión de 108,37 millones de euros y la conexión del nuevo tramo con la autovía existente, además de una glorieta en la N-260A para mejorar la seguridad y la fluidez del tráfico.

En esta fase se llevarán a cabo los trabajos de conexión entre el nuevo tramo y la actual A-23, la ejecución de los ramales de acceso a la nueva glorieta superior en la N-330, así como la sustitución de la intersección actual por una glorieta en el kilómetro 516,5-516,6 de la N-260A, con el fin de aumentar la seguridad en un punto de elevada circulación, han informado fuentes ministeriales en una nota de prensa.

Para ejecutar estas actuaciones será necesario modificar temporalmente el tráfico en la zona. Desde las 8:00 horas del jueves 16 de octubre y hasta el 19 de diciembre, se producirán cortes parciales y desvíos señalizados en varios puntos: entre los km 632,5 y 633 de la N-330, los km 413 y 415 de la A-23, y los km 516,5 y 516,6 de la N-260A.

Los vehículos que circulen por la N-330 o la A-23 en sentido Sabiñánigo-Jaca serán desviados a una de las calzadas de la A-23, donde el tráfico se mantendrá en doble sentido hasta el transfer del km 415. Los vehículos no autorizados a circular por autovía, como tractores o bicicletas, deberán seguir un itinerario alternativo por la zona de Larrés y Borrés, entre los km 631,25 y 633,5 de la N-330. En sentido Jaca-Sabiñánigo, se aplicará el mismo recorrido alternativo.

En la N-260A, inicialmente el tráfico se mantendrá por su trazado habitual mientras se ejecutan los trabajos que no interfieran con la calzada principal. Posteriormente, se desviará temporalmente por la parte ya construida de la nueva glorieta, habilitada en doble sentido, garantizando la operatividad de todos los accesos durante la ejecución de las obras.

El tramo Sabiñánigo Este-Oeste se enmarca en el conjunto de inversiones que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible mantiene activas en la red estatal de carreteras en la provincia de Huesca.

Entre ellas destacan la reciente apertura del tramo de la A-22 entre Siétamo y Huesca, que completa la autovía hasta Lleida con una inversión de 69 millones de euros; la licitación del mantenimiento del túnel de Somport, con un presupuesto de 28 millones, y actuaciones de ámbito local como la rehabilitación del puente sobre el río Ara en Broto o la mejora del ramal Aínsa-Graus, entre la N-260 y la A-139, en Foradada del Toscar.