Azcón destaca en Bruselas el auge de los centros de datos en Aragón: "Tenemos otras muchas inversiones llamando a la puerta"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha pedido este miércoles al Gobierno de España que "recapacite" y aumente la inversión en la red de transporte de energía hacia la comunidad para poder atraer "miles de millones" de las empresas tecnológicas. Así lo ha dicho pese a que Aragón tendrá más energía para centros de datos que el conjunto de España. Todos aquellos centros de datos previstos hasta la fecha están salvados, pero no hay garantías para los futuros.

"Lo que está ocurriendo en Aragón se mira con envidia sana desde muchas regiones de Europa, porque en Aragón hemos recibido 50.000 millones de euros de inversión en centros de datos", ha asegurado Azcón en declaraciones a la prensa, tras intervenir en un debate en el Comité de las Regiones dedicado a la economía digital.

El presidente de Aragón ha afirmado, no obstante, que se puede crear "más empleo, más inversión, más infraestructuras digitales si la red de energía funciona" y ha dicho que va hacer "todo lo posible para que el Gobierno de España recapacite" y modifique el plan de inversiones que ya ha presentado para Aragón.

"Las inversiones que ha anunciado el Gobierno de España en la red de transporte van a permitir que las principales inversiones que ya hemos anunciado se conviertan en realidad. Pero tenemos otras muchas inversiones llamando a la puerta de Aragón (...) y eso es lo que le pedimos al Gobierno de España", ha agregado.

Azcón ha apuntado que su Gobierno mantiene conversaciones con empresas tecnológicas que "estarían dispuestas a seguir invirtiendo miles de millones" en la comunidad autónoma.

Pero "esos miles de millones de inversiones a más se pueden paralizar si el Gobierno de España no cambia el proyecto de inversión en red de transporte de energía", ha señalado Azcón.

El presidente ha visitado este martes en Bruselas el stand de Innovación de la comunidad que se ha situado estos días en el Comité de las Regiones, dentro de los actos de la Semana Europea de las Regiones y las Ciudades.

El objetivo es destacar el papel innovador de Aragón en la transición hacia un modelo de desarrollo responsable y sostenido en el tiempo, que aproveche los recursos energéticos de manera eficiente y que impulse sectores estratégicos de gran valor añadido para Aragón, España y Europa: la energía, la industria, la agroalimentación, la resiliencia hídrica, la salud, la seguridad y defensa, la aeronáutica y el espacio, y la movilidad.

Aragón aspira a consolidarse como el hub tecnológico del sur de Europa, haciendo de la tecnología una herramienta para potenciar la competitividad de todos los sectores económicos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.