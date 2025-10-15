La Base Aérea de Zaragoza tendrá un nuevo hangar para vehículos técnicos de combate

La Base Aérea de Zaragoza contará en los próximos meses con un hangar para vehículos técnicos de combate del modelo Vamtac ST5 con mortero embarcado. La empresa Cobra Instalaciones y Servicios se ha hecho con la licitación para levantar este nuevo almacén, que ocupará 672 metros cuadrados y tendrá capacidad para acoger hasta 11 modelos de este vehículo. La firma se ha hecho con un contrato de 371.900 euros (450.000 euros con impuestos incluidos) y deberá llevar a cabo la obra en los próximos tres meses, por lo que la nueva infraestructura podrá ser estrenada por el Ejército del Aire y el Espacio a comienzos de año.

Según ha adelantado Infodefensa y ha podido confirmar este diario, la obra contempla "la ejecución de unas cocheras de nueva planta anexas al edificio S-1367 en su lateral sur". Un nuevo espacio que creará once plazas con 50 metros cuadrados de superficie para los vehículos y otros tantos trasteros de cerca de 14 metros cuadrados, para almacenar equipamientos y herramientas necesarias para los Vamtac ST5. La creación de este hangar se incluye en el plan de infraestructuras del Ejército del Aire para el presente ejercicio.

La estructura principal, el hangar, contará con once puertas -una por vehículo- que permitirán hacer las maniobras correctamente a los oficiales, además de introducir el camión de manera rápida y sin correr riesgos. Las puertas contarán con apertura y cierre automáticos.

El objetivo de la nueva estructura es "dotar de estacionamiento y protección frente a la intemperie al sistema de armas instalado en los vehículos", además de "ampliar la capacidad de almacenamiento de material del que dispone la unidad militar". De esta manera, el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) cuenta con mayor capacidad de movimiento y mejora su disponibilidad logística.

Los Vamtac ST5 con morteros embarcados son los vehículos que se alojarán en la nueva infraestructura que estará completa, si se cumplen con los plazos, a comienzos del año que viene. Los primeros modelos de este tipo de mortero llegaron a manos de los soldados de la EADA en la Base Aérea de Zaragoza hace medio año, en el mes de abril. La compra de estas armas Eimos de 81 milímetros, sistemas de fuego indirecto, forma parte del contrato marco que el Ministerio de Defensa y Rheinmetall Expal Munitions (fabricante del mortero) firmaron en octubre del año pasado. En total, Gobierno central y empresa acordaron el suministro de 84 morteros Eimos por 134 millones de euros, en un contrato que tiene tres años de duración.