Concentración por Palestina en Zaragoza en la jornada de huelga general: "Esto es más importante que faltar a clase"

"El silencio te hace cómplice", clama una pancarta en la plaza España de Zaragoza. La sujeta uno de los manifestantes que este miércoles, día 15 de octubre, se ha sumado a la concentración convocada en denuncia al genocidio contra el pueblo palestino. Y es que el acuerdo de paz en Gaza firmado en Egipto este lunes no ha frenado la jornada de huelga convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y respaldada por organizaciones sindicales. "Nos alegramos porque se ha iniciado un proceso de paz, pero hemos de estar muy vigilantes porque los derechos del pueblo palestino tienen que continuar avanzando. Nada está asegurado", ha subrayado Manuel.

También Huesca y Teruel se han concentrado en la mañana de este miércoles, en una jornada de protesta nacional que comprende paros parciales de dos horas convocados por CCOO y UGT. "Hoy paro en el turno de mañana, que es en el que trabajo, para reivindicar que el pueblo palestino tenga un lugar en el que estar, que tenga su propio territorio y para recordar que todos los seres humanos tenemos derecho a la vida", ha subrayado una de las huelguistas desde la plaza España de Zaragoza.

A escasos metros de ella, con una gran pancarta que clamaba "Stop Genocidio", Tania González ha subrayado que "hay que estar precavidos a pesar del alto al fuego". La manifestante ha insistido en que "es necesario estar vigilantes" y que "la comunidad internacional tiene que estar ahí".

Porque salir a la calle, ha remarcado Javier Bustamante, es una de las actuaciones se puede hacer desde Aragón y desde el país entero para visibilizar el conflicto. "Israel está ocupando el territorio que debería ser de palestinos y palestinas, y hoy defendemos a toda esa clase trabajadora que está alli, que está sufriendo. Pedimos el fin del genocidio y que los palestinos recuperen esos derechos humanos que han perdido por los actos de Israel", ha sostenido.

También algunos estudiantes de Aragón se han sumado a la jornada de huelga general para denunciar el genocidio en Gaza. Por ello, el Gobierno de Aragón ha establecido servicios mínimos en áreas esenciales como sanidad y educación con el fin de garantizar la atención a la ciudadanía durante la jornada de huelga.

Y entre los estudiantes está Rodrigo, de 16 años, que ha clamado "justicia para los palestinos". "Tenemos que salir y alzar voz y cuerpo para mostrar nuestro apoyo", ha expresado. Como él, un grupo de cinco estudiantes de entre 16 y 17 años ondeaban banderas palestinas con un mismo lema: "Stop Genocidio". "Esto es más importante que faltar a clase", ha asegurado uno de los jóvenes, que ha calificado el genocidio como "un conflicto lamentable". Junto a él, otros alumnos internacionales mostraban su apoyo al pueblo palestino. "Es una buena causa y es un acto de humanidad", ha destacado una de ellas.

