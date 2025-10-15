¿Cuánto cuesta un edificio fantasma en Aragón?

Hay pisos que están para entrar a vivir, pisos que necesitan una mano de pintura, viviendas que necesitan una reforma urgente y otros que carecen incluso de paredes cuando uno recibe las llaves. Se trata de construcciones fantasma, alguna de las cuales se quedaron sin terminar debido al pinchazo de la burbuja inmobiliaria de 2008 y que ahora han vuelto al mercado en busca de inversores que las rescaten del olvido. Ahora bien, ¿cuánto cuesta devolver a la vida una ruina en Aragón?

La respuesta no está al alcance de cualquier bolsillo, si bien hay algunos inmuebles fantasma que se venden en Aragón que sí que podrían resultar económicos si no se tiene en cuenta, eso sí, el desembolso necesario para ejecutar todas las reformas necesarias o, directamente, para acabar la obra. En el anillo metropolitano de Zaragoza hay algún ejemplo de promociones inacabadas que se venden con el objetivo, precisamente, de poder terminarse algún día.

1.490.000 euros

Es el caso de una urbanización de 19 viviendas unifamiliares adosadas que comenzó a construirse en el año 2020 en Cadrete y que hoy se venden por 1.490.000 euros. Las 19, no cada una de ellas. Según consta en el anuncio publicado en un conocido portan inmobiliario, "las obras están paralizadas desde hace meses y están ejecutadas aproximadamente al 75%". Cada casa tiene más de 200 metros cuadrados útiles y están situadas "en una zona en auge, a un paso de Zaragoza y con todos los servicios".

Algo más 'verde' está otra promoción fantasma de viviendas a la venta en Nuez de Ebro, a 25 kilómetros de Zaragoza. De estos chalets solo está el esqueleto de hormigón. Cuesta 124.200 euros pero, según alerta el anuncio, "la obra está parada, lo que permite construir según sus preferencias". "La ubicación ofrece todos los servicios necesarios para vivir tranquilamente. El edificio tiene 950 m² construidos y consta de 16 viviendas. Actualmente no hay inquilinos, lo que brinda flexibilidad para la renovación". Todo ventajas.

Otros edificios a la venta están acabados, sí, pero abandonados. Es el caso de algún hotel sin actividad desde hace tiempo. Los hay en mejor o peor estado, aunque hay casos que llaman la atención, como un hotel en la N-II en el término municipal de Osera de Ebro. Se trata de un hotel de carretera que podría llegar a tener 32 habitaciones individuales y 15 dobles, cafetería y comedor en planta baja, informa el anuncio, pero necesita una reforma en profundidad. Solo vale la estructura. Se vende por 120.000 euros.

En Huesca y Teruel

También hay casos similares en la provincia de Huesca. En Puente la Reina, Jaca, se vende un hotel por un millón de euros. Y en Teruel, en pleno centro, junto a la plaza del Seminario, también hay a la venta un edificio completo, de cinco plantas, sin inquilinos, que cuesta 1.250.000 euros. Está para reformar, pero según advierte el anuncio es una "gran oportunidad de inversión" por su "espectacular emplazamiento". "Los usos permitidos son residencial, apartamentos turísticos, hotelero o terciario", asegura la llamada.