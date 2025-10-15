La 'derechita valiente' se sube al tractor: Nolasco invita a Azcón a cometer un delito ecológico

Vox sigue tensando la cuerda en Aragón y poniéndole obstáculos al Gobierno del Partido Popular. La última 'hazaña' la firma el portavoz de la ultraderecha en las Cortes de Aragón y exvicepresidente del Gobierno autonómico, Alejandro Nolasco, que ha subido un vídeo a sus redes sociales en el que se sube a un tractor e invita al presidente aragonés a cometer un delito ecológico dragando los ríos, otra de esas líneas rojas que Vox reitera para poder aprobar los presupuestos de 2026.

La historia viene de largo. Durante el debate del estado de la comunidad, el presidente de Aragón invitó a Nolasco a coger "un tractor o un bulldozer" y empezar por su cuenta a dragar los ríos, si lo que quiere es cometer un delito ecológico, como ha dicho reiteradamente la extrema derecha y como le ha pedido al PP cada vez que han intentado negociar las cuentas.

Pocos días después, Nolasco se lo ha tomado al pie de la letra y se ha subido a un tractor, no para dragar ningún río, que es delito, sino para lanzar un nuevo órdago al presidente autonómico en el que le invita a que se suba a ese tractor para cometer el delito juntos "contra la Agenda 2030 y el Pacto Verde".

Después de ofrecerse a asumir la consejería de Bienestar Social al considerar que la consejera actual, Carmen Susín, "no está capacitada para hacer frente a la inmigración ilegal y descontrolada", ahora el líder de la ultraderecha en Aragón publica en sus redes sociales su voluntad y deseo de saltarse la ley en materia medioambiental.

"Presidente Jorge Azcón, aquí está el tractor. Mientras usted pasa el tiempo compadreando con las élites burócratas de Bruselas los aragoneses no aguantan tanto fanatismo climático Súbase al tractor de la lucha contra la Agenda 2030 y contra el Pacto Verde Europeo. Limpiemos los cauces de los ríos e invirtamos en obras hidráulicas de prevención frente a las lluvias torrenciales", ha pedido Nolasco.

Con imágenes en blanco y negro, música melodramática e intercalando imágenes de catástrofes e inundaciones con su visita a la ribera de un río aragonés y el paseo en tractor por un campo, sin rozar el cauce del río con su tractor, Nolasco se presenta como la "derechita valiente" y asegura que solo acercándose en esta materia, y en inmigración, podrá aprobarle los presupuestos a Azcón.

"Cuando usted quiera se sube al tractor, que aquí cabe una persona más, y trabajamos por Aragón limpiando los cauces de los ríos porque esto salva vidas", dice Nolasco, obviando que en Aragón no ha habido que lamentar víctimas mortales por las últimas inundaciones.

"Hay muchos agricultores y muchos ganaderos que están hartos de que los ríos estén sucios y de que ustedes no hagan nada para limpiarlos. A ver si de verdad se ponen a trabajar por esta tierra y limpian los cauces de los ríos porque es una cuestión de vida o muerte", insiste Nolasco, que le afea al presidente no haber dicho ni una vez "que limpiar los cauces de los ríos salvan (sic) vidas".

La "derechita valiente", repite Nolasco en el vídeo con las palabras en off de Azcón, está "preparada" para incumplir la ley y lo pregona sin tapujos.