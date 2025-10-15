De esqueleto de hormigón a activo rentable: edificios olvidados del 'boom' inmobiliario vuelven a venderse en Zaragoza

El mercado inmobiliario de Zaragoza y su área metropolitana vuelve a mirar a un segmento que durante años estuvo completamente paralizado. La venta de edificios completos y promociones inacabadas se reactiva con fuerza al calor de la fiebre por la compra de vivienda y la escasez de oferta. Así lo confirman a este diario distintas agencias consultadas, que perciben un creciente interés por este tipo de activos, en muchos casos asociados a carteras bancarias o a los restos del boom del ladrillo previo a la crisis de 2008.

En poco tiempo han pasado de acumular polvo en los portales de internet a recibir llamadas de inversores y promotores. "Promociones que se quedaron paradas con la crisis ahora se están retomando. Todo se vende si está en precio y en un estado razonable", apuntan en el Grupo Ayudhouse una de sus responsables comerciales. La firma, especializada en activos bancarios, gestiona varias decenas de promociones, edificios y viviendas procedentes de embargos o procesos judiciales en Zaragoza y su entorno.

Del abandono al interés inversor

Los ejemplos se repiten en localidades como María de Huerva, Cuarte de Huerva, La Muela, Calatayud o incluso dentro de la propia capital aragonesa. Promociones a medio construir, esqueletos de hormigón o bloques enteros sin comercializar que, hasta hace poco, no encontraban comprador. “Tenemos casos de edificios que han estado más de diez años en proceso judicial. Antes nadie preguntaba por ellos. Este mismo año, en cuestión de meses, hemos cerrado casi toda la cartera de naves y varias promociones paradas”, señalan desde Ayudhouse.

La clave, según los expertos, está en la tensión entre la oferta y la demanda que vive el mercado residencial. Suben los precios, escasean las viviendas disponibles y se encarecen los alquileres, un círculo vicioso que ha empujado a inversores y pequeños promotores a buscar producto alternativo, incluso aunque requiera obras de rehabilitación.

El perfil del comprador

"Es un mercado que necesita un perfil de comprador del que no hay tantos", apuntan desde Ayudhouse, que cuentan con oficinas en Zaragoza y Calatayud. Particulares con cierto poder adquisitivo que se meten en el negocio o arquitectos que se asocian para crear una constructora son algunos ejemplos de quienes invierten en este tipo de productos inmobiliarios. "Tenemos un cliente concreto que ya nos ha comprado tres promociones y, tal y como las ha terminado, lo ha vendido todo", apuntan.

El cambio de ciclo es especialmente visible en los activos de la Sareb y banca tradicional. Los esqueletos de hormigón del boom inmobiliario empiezan a moverse. “Hay una promoción en María de Huerva que llegó a salir en Idealista con la grúa aún visible en las fotos. Parecía imposible venderla. Hoy está prácticamente terminada y las viviendas ya están colocadas”, comentan desde Ayudhouse.

La reactivación inmobiliaria no se ciñe solo a promociones sin acabar de construir, sino que se extiende a otros activos que estaban en barbecho. "Hace seis años era impensable vender un solar en Arcosur y ahora se están colocando todos", afirman desde la inmobiliaria, en la que también destacan la reactivación del polígono Empresarium: "Tenemos allí naves en cartera desde hace cinco años y no había preguntado ni el gato por ellas. En cuestión de tres meses han vendido casi todas".

No todos los activos, sin embargo, encuentran salida con facilidad. Algunas promociones, como una obra paralizada en Teruel, de 18 viviendas y propiedad de la Sareb, siguen esperando comprador. “Necesitamos perfiles serios y con capacidad. No todo el mundo está dispuesto a asumir una obra pendiente y el riesgo que conlleva”, apuntan desde la agencia.

Un mercado que deja de ser residual

Aunque todavía es un nicho reducido, el sector coincide en que la venta de edificios completos ya no es una rareza en la ciudad de Zaragoza. “Antes casi nadie se planteaba comprar así. Hoy, con los alquileres como están, empiezan a cuadrar los números”, resume Nacho García, agente inmobiliario de Landa Propiedades. “No es un mercado masivo, pero sí en crecimiento. Y Zaragoza está entrando en el radar de inversores de fuera”, añade.

A su juicio, el fenómeno es consecuencia de la combinación de una serie de factores. La mayor rentabilidad que ofrece el alquiler, la escasez de vivienda nueva y la financiación en condiciones más favorables que hace dos años ha abierto una nueva ventana de oportunidad.

La agencia Landa ha cerrado en los últimos meses varias operaciones de entre uno y dos millones de euros por edificios completos. En el Casco Histórico de Zaragoza, en la plaza San Agustín, comercializa ahora un inmueble rehabilitado en 2003 con casi todas las viviendas alquiladas. “Tenemos interesados de Zaragoza, pero también de Madrid y Cataluña. Ven la ciudad como una plaza atractiva para invertir en residencial rentable o incluso en vivienda turística”, señala García.

Desde BC Living, una inmobiliaria zaragozana especializada en vivienda de segunda mano de gama alta, confirman que este fenómeno empieza a asomar también en zonas más consolidadas de la ciudad. “En Zaragoza no es tan habitual ver edificios completos a la venta como en Madrid o Barcelona, pero empiezan a aparecer activos singulares”, explican desde la firma, que tiene a la venta en estos momentos un bloque residencial en pleno paseo Sagasta por 4 millones.

En este caso se trata un edificio sin inquilinos y un único propietario que podría rehabilitarse o directamente demolerse para levantar una nueva promoción, algo cada vez más valorado ante la escasez de vivienda disponible. “La falta de producto está llevando a que se planteen operaciones que hace años no se consideraban viables en Zaragoza”, apuntan.