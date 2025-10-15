El Gobierno de Aragón autoriza la convocatoria de subvenciones para seguros agrarios en 2025

El Gobierno de Aragón ha aprobado la autorización al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación para convocar subvenciones destinadas a la contratación de seguros agrarios en la comunidad autónoma durante el año 2025. Esta medida se enmarca en el compromiso del Ejecutivo autonómico con la protección del sector agrario frente a los riesgos climáticos y de mercado, según ha informado la DGA en una nota de prensa.

La convocatoria cubrirá todo el Plan 2024, más las pólizas suscritas entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025 (Plan 2025), tanto para las líneas incluidas en el 45º Plan de Seguros Agrarios Combinados (2024) como para las correspondientes al 46º Plan (2025). El objetivo, según explica el Gobierno de Aragón, es "facilitar el acceso de agricultores y ganaderos aragoneses a herramientas eficaces de gestión del riesgo, reforzando la estabilidad de sus explotaciones".

Durante el ejercicio 2024, el Departamento de Agricultura abonó un total de 11.787.813,25 euros en subvenciones a la contratación de seguros agrarios, lo que representa un incremento de más de 3 millones de euros respecto al año anterior. La regulación contempla además un tratamiento preferente para los jóvenes agricultores, que podrán acceder a la subvención máxima permitida por la normativa europea, del 65% sobre el coste del seguro, independientemente del tipo de póliza contratada. En total, se realizaron pagos a 12.575 beneficiarios, correspondientes a 20.100 pólizas, según los datos facilitados por Agroseguro.

Compromiso presupuestario para 2025

El Departamento de Agricultura prevé destinar a esta línea de apoyo un total de 11.8 millones de euros de fondos propios en este ejercicio 2025, a los que se unen otros 0,5 millones de euros más desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2025, consolidando el incremento progresivo de esta partida presupuestaria en los últimos años.

Además, desde el pasado 1 de septiembre el Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación aplica la subvención atendiendo al nuevo convenio y las bases reguladoras directamente en el momento de la contratación del seguro, lo que supone una mejora respecto al sistema anterior como venía reclamando el sector. El descuento se reflejará en el recibo de prima, evitando trámites posteriores y agilizando el acceso a la ayuda.

Subida prevista 2026

El Gobierno de Aragón tiene previsto en su plan de presupuestos del año 2026 incrementar la línea de ayudas a los seguros hasta alcanzar 13.4 millones de euros. Así, este total supone una subida del 56% en los fondos con respecto al dinero destinado en los presupuestos de hace sólo dos años.

La medida consolida a Aragón como referente nacional en el apoyo a la protección de las explotaciones agrícolas y ganaderas frente a todo tipo de riesgos meteorológicos y de mercado.