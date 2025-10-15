El Gobierno de Aragón declara de interés autonómico cuatro nuevas plantas de biogás

El Consejo de Gobierno de la DGA de este miércoles ha declarado de interés autonómico la puesta en marcha de cuatro nuevas plantas de biogás en la comunidad. Los cuatro proyectos, impulsados por dos empresas diferentes, acumulan una inversión de 104 millones de euros y unos 60 empleos directos cuando las cuatro estructuras se encuentren a pleno rendimiento. Queimada Investments S.L. invertirá 70,4 millones de euros en sus proyectos de Azaila y Magallón, mientras que BDP Bioenergy llegará hasta los 34 millones de euros para desarrollar otras dos plantas en los municipios de Villafranca del Campo (Teruel) y Mallén (Zaragoza).

Queimada Investments S.L., empresa promotora del proyecto de inversión, es una sociedad íntegramente participada por el Grupo Azora. Su objeto es desarrollar, financiar, construir y operar plantas de valorización de residuos y producción de biometano. Actualmente, desarrollan un plan de expansión en España y Portugal para promover, construir y operar más de 20 plantas, con una producción cercana a 100 GWh anuales de biometano por proyecto.

Según el cronograma del proyecto para Aragón, las inversiones tienen un plazo de ejecución de dos años, para la puesta en marcha de las instalaciones a finales de 2027. En la fase de explotación, cada planta generará 14 empleos directos estables, que incluirán personal técnico especializado, operadores, personal de mantenimiento y personal de seguridad. Además, se prevé la creación de 30 empleos indirectos vinculados al transporte de materia prima y productos, la logística y la gestión de servicios complementarios.

Durante la construcción, se estima que se generarán en cada planta 50 empleos directos, que se complementan con un centenar de empleos indirectos asociados en cada una.

El principal residuo que se valorizará son eyecciones ganaderas, que actualmente tienen como vía de gestión principal su aplicación directa al campo. El biometano se obtendrá mediante el enriquecimiento del biogás que se produce con la descomposición confinada y controlada de los residuos orgánicos biodegradables.

BDP Bioenergy buscará perfiles técnicos

La promotora BDP Bioenergy prevé la generación de 60 puestos de trabajo temporales durante la fase de ejecución de ambas inversiones, así como de 32 puestos estables para la operación sumadas ambas plantas. Adicionalmente, contribuirán a la creación de empleo indirecto en otras empresas auxiliares necesarias para su funcionamiento, que se estiman en unos 57 puestos entre las dos plantas. La inversión prevista supera los 34 millones de euros.

Respecto al perfil formativo de este empleo, se incorporarán perfiles técnicos con formación y experiencia en mantenimiento industrial y operación de plantas de tratamiento de residuos, a los que se les impartirán talleres de formación.

Según el cronograma, están previstos diez meses para la ejecución de las obras y 4 adicionales para la puesta en marcha y explotación comercial de las plantas, prevista para diciembre de 2027 en el caso de Villafranca del Campo y para febrero de 2028 para la planta de Mallén.

Asimismo, las inversiones y la capacidad de generación de valor y de empleo son de una magnitud muy significativa, con claras posibilidades de ampliación por la posibilidad de introducción de economías de escala, y de introducción en el mercado de nuevos productos. Igualmente, tiene un marcado contenido en I+D, que contribuye a dar solución a importantes problemas medioambientales mediante fórmulas novedosas.

BDP Bioenergy ha diseñado plantas que emplean subproductos agroganaderos localizados en España (Aragón, Andalucía, Castilla y León, y Castilla-La Mancha), Italia y Estados Unidos. Durante 2023, la empresa afianzó la conexión con el operador de sistema gasista español para 28 proyectos.