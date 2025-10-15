El Gobierno de Aragón "no tiene fecha" ni para el techo de gasto ni para los presupuestos

El Gobierno de Aragón aún no ha sacado el calendario para fijar una fecha ni para el techo de gasto ni para los presupuestos. La vicepresidenta autonómica y portavoz del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, ha admitido esta situación este miércoles, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Según la también consejera de Economía, la situación "sigue igual" que en las últimas comparecencias públicas del presidente aragonés, Jorge Azcón, o de Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Hacienda y responsable de elaborar las cuentas autonómicas.

"No hay fecha todavía", ha respondido Vaquero al ser consultada por los trámites presupuestarios y por el estado de las conversaciones con los grupos parlamentarios, especialmente con la ultraderecha de Vox. La vicepresidenta autonómica ha descartado la planificación "para el techo de gasto" y ha admitido que con los presupuestos "se está igual que en anteriores ruedas de prensa y declaraciones".

La portavoz del Ejecutivo autonómico ha asegurado que en el Consejo de Gobierno de este miércoles "no se ha hablado ni de techo de gasto ni de los presupuestos". Las cuentas autonómicas sí se encuentran en estado avanzado en las diferentes consejerías que forman la DGA. Muestra de ello son algunos anuncios hechos por el propio Jorge Azcón, como el crecimiento en las partidas de Sanidad o Educación, o partidas más concretas, como el aumento de la financiación en los seguros agrarios, para los que el Consejo de Gobierno de este miércoles ha abierto las convocatorias.

Vaquero ha intentado lanzar un mensaje tranquilizador y ha asegurado que "cuando se tenga fecha, no tengan duda de que lo contaremos". La portavoz de la DGA ha criticado las últimas declaraciones del portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, líder del principal socio del PP: "Tendrá que ver si quiere hacer política útil o seguir en la performance". Ha sido una respuesta al vídeo, sobre un tractor, en el que Nolasco ha retado a Azcón a cometer un delito ecológico y dragar algunos ríos de la comunidad.