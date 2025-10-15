Jessica, la vecina de Boltaña que recauda fondos para recuperar el oído: "En enero me desperté con sordera. Entré en pánico"

Jessica Villa (51 años) es una ciudadana de origen italiano que vive en Boltaña (Huesca) y que ha tenido la "mala fortuna" de quedarse sorda del oído izquierdo. Fue en enero de este año y la causa fue una otosclerosis, que es una enfermedad ósea que se produce por una extensión anormal del hueso esponjoso que crece en la cavidad del oído medio. La mujer busca ahora una financiación de unos 6.000 euros para poder permitirse una operación con un cirujano experto en la materia que está en Mallorca. Pero su historia viene de antes.

Desde una temprana edad, Jessica comenta que siempre le han tenido que repetir "mucho" las cosas, su madre sobre todo, pero que nunca se ha hecho ningún tipo de pruebas. Y los años pasaron. "Yo notaba que escuchaba poco, pero al tener mucha habilidad para leer los labios, no me dificultaba la comprensión", explica a este diario la mujer, cuyos problemas para la audición comenzaron a agravarse a partir de 1999, cuando accedió en la universidad en Londres para estudiar Medicina y Nutrición.

En su misma facultad le recomendaron mirarse el oído porque no era normal y, a partir de entonces, Jessica entró en una nueva realidad. "Me dijeron que estaba muy por encima de la media, que había perdido más del 50% de mi capacidad auditiva", comenta. Fue más de 10 años después, en 2013 y cuando ya estaba en España, cuando se enteró de que carecía del 85% de la audición.

Tras varios años usando unos audífonos, en 2020 estos se quedaron obsoletos, por lo que accedió a operarse de una vez por todas. "Los primeros audífonos me costaron 5.000 euros y para subir un nivel más tenía que comprar unos que rondaban los 7 mil u 8 mil euros. Por aquel entonces no tenía tanto dinero, no podía permitirme ese gasto", dice Jessica.

Tres operaciones que acabaron en nada

"Tenía mucho miedo de la operación. Había buscado por internet y lo que vi no me gustaba en absoluto, pero tenía que hacerlo". La primera intervención en diciembre de 2020 iba dirigida a limpiar los conductos nasales. El proceso de recuperación de la escucha pasaba por una operación en cada oído, uno en el año 2021 y otro en 2022. "Con gran parte de mi familia en Italia, tuve a mi primo aquí en Zaragoza como gran apoyo. Me llevaba al médico, me ayudaba con la comida. Perder el sentido del oído te afecta al equilibrio y por ejemplo, me tuvo que estar ayudando durante dos semanas a ir al baño porque no me podía levantar por mí misma", relata Jessica.

"Tras tres años sin ningún problema, en enero me desperté un día completamente sorda del oído izquierdo. Entré en un pánico total, no sabía qué hacer", recuerda la italiana. Tras pasar por muchos otorrinos y "no recibir la atención esperada", ya que le decían no haber visto algo como lo suyo, contactó con el cirujano que le operó anteriormente en Mallorca. Sin embargo, se llevó la sorpresa de que se había jubilado y trabajaba ahora en una clínica privada, por lo que el precio de la operación ha aumentado considerablemente. Y así es, más de 5.000 euros para recuperar la capacidad auditiva de su oído izquierdo, algo "imposible de pagar ahora mismo", dice.

Así, decidió crear un 'Go Fund Me', una plataforma para recibir donativos y recaudar dinero para su intervención. "El coste total de todo lo que supondría, es decir, la operación, el viaje y la estancia durante tres semanas por el reposo, superaría más de 6.000 euros", explica Jessica, que no pudo obtener ningún préstamo por parte de su banco.

En la actualidad ha recibido 890 euros en donativos y ha adelantado más de 1.500, un "gran avance" en el que no tiene mucha fe. "Tengo esperanza porque es lo último que se pierde, pero creo que no voy a llegar, más cuando tengo que pagar todo a finales de octubre", se lamenta la italiana, que trabaja de profesora de idiomas en Boltaña.