La Justicia tumba el proyecto de la telecabina en obras entre Benasque y Cerler

Varapalo judicial al Gobierno de Aragón. La Justicia ha tumbado el proyecto de la telecabina entre Benasque y Cerler, un "símbolo" en el Pirineo , en palabras de Jorge Azcón, que comenzó sus obras este verano. El juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Huesca ha anulado el acuerdo de mayo de 2024 que resolvió aprobar definitivamente el proyecto, que requiere de una inversión de 17 millones de euros y cuya puesta en marcha está prevista para el comienzo de la temporada 2026-2027. .

El fallo responde a un recurso presentado por la Asociación Sos Ribagorza en el que, además de poner en cuestión el objetivo y la oportunidad de esta infraestructura -reducir el tráfico-, sostenía que no había un estudio de viabilidad económica que lo avalase, a pesar de que su gestión recaería sobre el Ayuntamiento de Benasque durante una década, y no tenía en cuenta el impacto medioambiental ni la transformación "total" que iba a suponer en el paisaje al desplegar una "aparatosa" instalación sobre el bosque de La Mosquera, un impacto que, añadía, alcanzaba todo el valle y el propio núcleo de Benasque. También aludían a la falta de informes geotécnicos y ponía en cuestión la ordenación del territorio, al tratarse de una zona inundable.

En el fallo, de 24 páginas, el magistrado analiza uno a uno todos los aspectos y se muestra muy claro en varios de ellos. En cuanto al informe económico, concluye que al proyecto de obras "no le ha precedido un informe económico que analice la inversión y la previsión de su mayor, menor o nula recuperación (...) que pronostique la viabilidad económica" de la obras autorizadas. Añade en su análisis que "es imperativo" un estudio de este tipo antes de la adjudicación de la obra.

Además, el juez considera que los estudios geotécnicos del trazado de la línea de la telecabina son insuficientes, pese a tratarse de "un elemento meridianamente esencial del proyecto", y considera que se aprobó "sin el conocimiento directo de las características geológicas y de resistencia de las zonas en las que se van a instalar hasta ocho pilonas".

Por otro lado, recuerda que fue la propia Confederación Hidrográfica del Ebro la que se pronunció "de forma expresamente desfavorable" a la modificación aislada nº 23 del planeamiento urbano de Benasque al tratarse de una zona inundable.

Ahora está por ver qué pasará puesto que las obras de la telecabina ya están en marcha. Una infraestructura que tendrá un trazado de 1.990 metros de longitud con un desnivel del 20%, sin emisiones, con capacidad para 2.400 personas por hora y una tecnología de vanguardia.