El Opel Corsa del futuro llega a Zaragoza: un coche con alma de videojuego

Zaragoza ha acogido este miércoles la mayor exposición histórica de Opel fuera de Alemania, que puede verse hasta marzo de 2026 en el Mobility City. La estrella de esta muestra es el Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, un vehículo conceptual (concept car, en la jerga del automóvil) que une el mundo real y el universo del videojuego. Este futurista modelo es toda una declaración de intenciones sobre cómo serán las nuevas generaciones del coche más emblemático que se produce en la planta de Stellantis en Figueruelas.

El rompedor coche, pensado tanto para un circuito de carreras como para una consola, se convierte así en el primer Corsa con doble vida: una tangible, como prototipo de diseño futurista, y otra virtual, disponible desde el 24 de septiembre en el videojuego Gran Turismo 7 de PlayStation.

Tras su presentación mundial a principios de septiembre en el Salón del Automóvil de Múnich, ahora llega a Zaragoza, pero quienes quieran conocerlo tendrá pocos días para hacerlo. El Opel Corsa GSE estará expuesto en el puente de Zaha Hadid de la capital aragonesa hasta el próximo martes 21 de octubre, para luego viajar a Portugal y Madrid.

La presentación se enmarca en la inauguración de la exposición “Opel Love”, que reúne en Zaragoza más de 20 modelos históricos procedentes del museo de la marca en Rüsselsheim (Alemania). Sin embargo, todas las miradas se han centrado en este prototipo de líneas extremas y prestaciones descomunales.

De Zaragoza al mundo

Con 800 caballos de potencia, una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en apenas dos segundos y una velocidad punta de 320 km/h, este modelo lleva la saga Corsa a un terreno inédito, más próximo al simulador que a la carretera convencional.

La directora de Comunicación de Stellantis Iberia, Rosa Caniego, subrayó la conexión emocional y estratégica entre este lanzamiento y la planta de Figueruelas. “No es por casualidad que este concept car esté basado nuestro icónico Corsa, producido en Zaragoza para todo el mundo. Tenía que ser uno de los grandes protagonistas en este 2025”, afirmó durante la presentación.

El prototipo no está concebido para llegar a las calles, pero sí para marcar el camino estético y tecnológico de las futuras generaciones del Corsa. "No va a pasar a las cadenas de producción, pero será la referencia en cuestión a diseño en nuestros vehículos futuros", destacaron desde Stellantis.

Opel rompe así con la tradición del automóvil como producto exclusivamente físico y abre una etapa en la que el diseño se piensa también para ser pilotado con un mando, a través de una pantalla.

El hecho de que se haya presentado en Zaragoza, supone un reconocimiento explícito al papel de Figueruelas como núcleo productivo del Corsa desde 1982. Hoy, la capital aragonesa ha sido testigo de cómo el automóvil más emblemático de la fábrica zaragozana entra en una nueva dimensión. Un coche con alma de videojuego, pero con raíces profundas en Aragón.