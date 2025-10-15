Óscar Puente descarta impulsar el cercanías Zaragoza-Huesca por una demanda "bajísima"

La futura conexión por cercanías entre Zaragoza y Huesca se esfuma. El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha replicado este miércoles desde el Congreso al diputado de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, que el estudio de viabilidad para la ampliación del servicio de Cercanías en Aragón es "negativo" y que los técnicos sostienen que la demanda es "bajísima", descartando así crear más líneas porque, según ha dicho, no se va a "saltar" los informes. En concreto, ha descartado la posibilidad de construir una nueva infraestructura para conectar Zaragoza y Huesca, como demandaba el diputado de Chunta Aragonesista, que ha denunciado la "traición" del ministro a pesar del volumen de viajeros que podría moverse entre ambas capitales de provincia aragonesas.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el diputado Jorge Pueyo ha instado a Puente a cumplir con una proposición no de ley -iniciativa no vinculante- que habla de ampliar este servicio de cercanías en Aragón y que apoyó el propio PSOE aragonés.

"Si me dice que no, no me dice que no a mí. Me dice que no a mí y a sus compañeros del PSOE", ha advertido Pueyo, que ha acusado al ministro de estar "traicionando" el trabajo que han realizado los socialistas aragoneses y otros partidos que creen "que Aragón con cercanías puede convertirse en una comunidad de primera, pero sin cercanías nunca lo será".

Sin embargo, Puente ha recalcado que el estudio de viabilidad en el caso del Cercanías de Zaragoza es "negativo": "Ya me gustaría decirle otra cosa pero créame yo no soy el autor del informe, son los técnicos del Ministerio los que elaboran ese informe, en este caso además los técnicos también de la empresa INECO y de la dirección general del sector ferroviario".

El diputado de Sumar, Jorge Pueyo, en su pregunta al ministro Óscar Puente. / EFE / JAVIER LIZÓN

"La más baja de España"

Según ha detallado, la línea C1 de Zaragoza, la única que hay en este momento de Cercanías en Aragón, tiene un aprovechamiento del 7,61%, siendo la "más baja de España", por lo que los técnicos sostienen que la demanda es "bajísima" y "no se justifica" la construcción de una ampliaciónn de la línea y mucho menos la construcción de otras dos líneas "cuando no hay una demanda que sostenga dicha construcción".

Con todo, el ministro ha afeado al diputado de la Chunta que utilice términos como "traición" y que apele a los sentimientos: "Lo que usted me está proponiendo no es ni más ni menos que que me salte los informes de los que dispongo para tomar una decisión que no podría tomar. Y eso desde luego tenga claro que no lo voy a hacer".

Pueyo ha defendido que los "informes técnicos no están ajustados a la realidad, porque en Zaragoza tenemos una línea inútil con los trenes más viejos de toda la península". "Una línea que no funciona y que tiene alternativas mucho mejores", ha recordado Pueyo, que ha denunciado que "Aragón es la comunidad con menos kilómetros de cercanías de toda España".

El diputado aragonés ha avanzado que solicitarán esos estudios técnicos, ya que "queremos ver qué han evaluado y con qué sesgo lo han hecho". "No nos vale que digan que la actual línea no tiene viajeros, porque es una mini línea, ridícula, apenas urbana, que no vertebra el área metropolitana", ha lamentado Pueyo, que ha denunciado que para ampliar viajeros sería clave prolongarla hasta Huesca, porque la autovía soporta 34.000 viajes en coche todos los días "y eso son 90.000 viajeros potenciales cada día", ha denunciado.

"Aragón no les importa"

El Gobierno de Aragón ha censurado la respuesta de Puente a Pueyo en el Congreso de los Diputados. Preguntada en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la vicepresidenta autonómica y portavoz, Mar Vaquero, ha lamentado que "se cae abajo otro proyecto de infraestructuras". Para la también consejera de Economía, este anuncio del ministro de Transportes es "una muestra más del perjuicio e incapacidad del Gobierno de España hacia esta comunidad".

"Aragón no les importante", ha aseverado Vaquero, que ha considerado que las últimas acciones del Gobierno central hacia la autonomía implican que "se encargan de gestionar en contra de Aragón".