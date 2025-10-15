Stellantis realizará la mayor inversión de su historia en los últimos 100 años tras anunciar un plan de 13.000 millones de dólares (casi 12.000 millones de euros) durante los próximos cuatro años para expandirse en el mercado estadounidense.

La multinacional que engloba 14 marcas ampliará hasta 2029 la producción de sus modelos en un 50% con el lanzamiento de cinco nuevos vehículos y con 19 acciones de productos, así como la creación de más de 5.000 nuevos empleos en sus plantas de Illinois, Ohio, Michigan e Indiana. Stellantis está presente en Estados Unidos a través de marcas como Chrysler, Dodge, Jeep o Ram.

"Esta inversión en EE.UU., la mayor en la historia de la compañía, impulsará nuestro crecimiento, reforzará nuestra huella de fabricación y traerá más puestos de trabajo estadounidenses a los Estados que llamamos hogar", afirmó el CEO de Stellantis y el director de Operaciones en Norteamérica, Antonio Filosa.

El plan supone el intento más ambicioso del fabricante de reconstruir su maltrecho negocio en EE.UU., donde ha perdido cuota de mercado en los últimos años debido en parte al envejecimiento de su gama de productos.

Stellantis prepara la mayor inversión en sus últimos 100 años para crecer en EEUU / Stellantis

Cinco nuevos vehículos en los próximos cuatro años

El plan incluye la introducción de cinco nuevos vehículos en los próximos cuatro años, incluidas dos nuevas marcas, y actualizaciones adicionales en toda su gama de marcas.

El fabricante de automóviles dijo que invertirá 600 millones de dólares (515,5 millones de euros) para ampliar la producción de los SUV Jeep Cherokee y Jeep Compass en su planta de montaje inactiva de Belvidere (Illinois) en 2027, creando alrededor de 3.300 puestos de trabajo.

A su fábrica de Toledo (Ohio), destinará cerca de 400 millones de dólares y se ensamblará un nuevo camión de tamaño medio, uniéndose a la producción de los Jeep Wrangler y Jeep Gladiator que se configuran ahí. El cambio de producción podría crear más de 900 puestos de trabajo y sus lanzamientos están previstos para 2028.

En Michigan, Stellantis estudia la fabricación de un SUV de gran tamaño con motor de combustión interna y autonomía extendida totalmente nuevo que se producirá en la Warren Truck Assembly Plant a partir de 2028. La compañía invertirá cerca de 100 millones de dólares (85,9 millones de euros) para reequipar las instalaciones. Se prevé que el nuevo programa añada más de 900 puestos de trabajo en la planta que actualmente ensambla el Jeep Wagoneer y el Grand Wagoneer.

Coches en la línea de producción de la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza). / RAMÓN COMET - EUROPA PRESS

Igualmente, Stellantis espera invertir alrededor de 130 millones de dólares (111,7 millones de euros) para preparar el Detroit Assembly Complex-Jefferson para la producción de la próxima edición del Dodge Durango, cuya producción se podría iniciar en 2029.

En su sede de Kokomo (Indiana), el grupo automotriz ha anunciado que a partir de 2026 se creará el nuevo motor de 4 cilindros 'GMET4 EVO' con una inyección de capital valorada en 100 millones de dólares (85,9 millones de euros).

Con todo este despligue, Stellantis es el último gran fabricante de automóviles que anuncia importantes inversiones en suelo americano para aliviar las consecuencias de los aranceles.

En junio, General Motors presentó una inversión de 4.000 millones de dólares (casi 3.500 millones de euros) en Estados Unidos para impulsar la producción de vehículos de gasolina y reducir la producción en México.

Hyundai comunicó en agosto que destinará 26.000 millones de dólares (22.320 millones de euros) con la mayor inversión de su historia en Estados Unidos, al igual que Stellantis.