Vértigo Park vs. Ordesa y Valle de Tena: ¿Qué tirolina de Aragón ofrece más adrenalina?

La tirolina gigante Vértigo Park fue inaugurada ayer como una de las nuevas atracciones turísticas más espectaculares de Aragón, y por supuesto, de España. Una infraestructura que va a "marcar un antes y un después para la comarca del Maestrazgo", declaró el consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, quien se encargó de vivirla en sus propias carnes.

Este cable de un kilómetro de longitud y 330 metros de desnivel está situado entre el paraje del Rebollar y Cantavieja, uno de los Pueblos Más Bonitos de España según la Organización Mundial del Turismo. Quien quiera vivir esta experiencia extrema podrá lanzarse desde gran altura y alcanzar los 80 kilómetros por hora a lo largo del minuto de recorrido que se estima que dura la tirolina.

"Una descarga de adrenalina incomparable", anuncian desde Vértigo Maestrazgo que se puede sentir en este trayecto "en un entorno natural con gran belleza". Se recomienda ir con ropa cómoda y el peso límite para poder usarla es de 120 kilos, al igual que se prohibirá subirse a quienes superen los 2,15 metros. Su precio es de 26 euros.

Competencia oscense y europea

Aragón aprovecha su geografía para montar atracciones de este tipo, por ello es que en la provincia de Huesca tienen varias tirolinas referentes en España y en el ámbito internacional:

Tirolina Ordesa Pirineo (Fiscal) : con una longitud de 2.036 metros es la más larga de todo el país ibérico , además supera los 400 metros de desnivel. Lo que le permite alcanzar a quien la use más de 170 kilómetros por hora (su récord está en 189) . Se puede usar sólo o en tándem con un acompañante, y su uso incluye aparcamiento gratuito y una terraza donde estar para aquellos que les pueda el miedo. Precio: 46,9 euros .

: con una longitud de , además supera los 400 metros de desnivel. Lo que le permite alcanzar a quien la use más de . Se puede usar sólo o en tándem con un acompañante, y su uso incluye aparcamiento gratuito y una terraza donde estar para aquellos que les pueda el miedo. Precio: . Tirolina Valle de Tena (Hoz de Jaca): esta es la tirolina doble más larga de Europa, con más de un kilómetro de recorrido y 1.200 metros de altura. Se rebasan los 90 kilómetros por hora y aquellos que sean menores de edad deben ir acompañados por un adulto (máximo siete por cada uno). Precio: 22 o 24 euros, dependiendo si eliges la ruta diurna o nocturna.

Ninguna de estas se cuelan ante el nivel de extremidad que alcanzar algunos de los vecinos de España en Europa, sobre todo en la zona de los Alpes. Varias tirolinas de Suiza o Italia llegan a los 2.300 metros de longitud, mientras que la más larga se encuentra en Estiria, Austria, que supera los dos kilómetros y medio.