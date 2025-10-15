Zaragoza se convierte en corazón mundial de Opel: de la máquina de coser al futuro eléctrico

Hay nombres que ya no se entienden el uno sin el otro. En Aragón, decir Opel es hablar de una historia de 43 años de transformación industrial, económica y social. Son los años que lleva en operación la planta automovilística de Figueruelas, que lleva desde 1982 fabricando coches de la marca del rayo, hoy en manos del gigante del motor Stellantis. Con esa emoción colectiva como punto de partida, la Fundación Ibercaja ha inaugurado este miércoles en el Mobility City de Zaragoza la exposición 'Opel Love', una gran muestra que reúne, por primera vez fuera de Alemania, una selección 25 piezas únicas.

El acto ha contado con presencia institucional y nombres vinculados a la historia de la factoría aragonesa. Entre los participantes han estado Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón; Manuel Blasco, consejero de Medio Ambiente y Turismo; José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja; Leif Rohwedder, mánager de Opel Classic; Jaime Armengol, director de Mobility City, y Antonio Cobo, exdirector de Stellantis Zaragoza y comisario de la muestra.

De la máquina de coser al eléctrico del futuro

El éxito, la historia y la evolución de Opel se dan cita en el puente Zaha Hadid, donde además de corroborar y mostrar su fuerte relación con Figueruelas y, por ende, con Zaragoza, los visitantes van a poder conocer de cerca a la marca alemana. La exposición, que podrá verse hasta el próximo mes de marzo, está pensada para emocionar tanto al apasionado del motor como a quienes han crecido viendo Corsas fabricados en Figueruelas recorrer las calles del barrio.

No se trata de una exposición de coches al uso. Además de mostrar modelos icónicos, prototipos únicos o recuerdos de otros tiempos, reconoce el valor de las personas que han hecho posible la historia de la marca en Zaragoza con una planta levantada en la Ribera Alta del Ebro que cambió para siempre el tejido socioeconómico de Aragón.

La muestra proyecta así en el futuro un legado de esfuerzo, ingenio e innovación. Lo hace con una selección única en el mundo y llegada desde el museo oficial de Opel en Rüsselsheim (Alemanía), cuna de la compañía. Nunca antes esta colección había salido de su sede original. El recorrido arranca con piezas míticas como la máquina de coser Opel, símbolo de sus orígenes industriales, y llega hasta los modelos eléctricos de última generación.

Entre las joyas expuestas destaca el Patent-Motorwagen System Lutzmann de 1899, considerado el primer automóvil de Opel, una pieza tan rara que se cree que es el único ejemplar original que sigue existiendo en el mundo. A su lado, el Doktorwagen, el coche que democratizó el acceso al automóvil a principios del siglo XX, y el mítico Laubfrosch, el pequeño 4 CV verde que fue el primer Opel fabricado en cadena de montaje.

'Corsas', memoria y orgullo aragonés

El relato cambia de velocidad al llegar a los años 80. Es entonces cuando aparece el protagonista sentimental de esta historia: el Opel Corsa. Con su fabricación, entra en escena Zaragoza y la apertura de la planta de Figueruelas, donde comenzó a producirse este vehículo. Por ello, en la exposición no podía faltar el modelo de la primera generación (Corsa A), del que marca del rayo fabricó más de 3,1 millones de unidades.

Desde entonces, a lo largo de seis generaciones, se han fabricado más de 14 millones de unidades de este emblemático modelo, muchas de ellas salidas de las cadenas de montaje de la planta aragonesa, que hoy brilla en el mapa de la automoción española y europea. También podrá verse el Corsa B. Para miles de familias, no es solo un coche, es el primer empleo, la nave de montaje, los turnos de noche o el salario que levantó hogares.

Prototipos como el Scamp 2 o el 1995 MAXX anticipan tendencias que hoy dominan el mercado, como los SUV urbanos y los microvehículos inteligentes. La muestra cierra su línea temporal con el Manta GSe ElektroMOD, un restomod (coche clásico) eléctrico que combina nostalgia y futuro con un guiño directo a los amantes del diseño y la cultura pop del motor.

Un estreno mundial sobre el Ebro

Como colofón, Opel ha elegido Zaragoza para la presentación en España del nuevo modelo conceptual (concept car) Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo, que fue dado a conocer por primera vez en septiembre en el Salón del Automóvil de Múnich, una pieza que rompe barreras al fusionar realidad y universo digital. Inspirado en el videojuego Gran Turismo, este prototipo no solo se verá, sino que tamibén podrá ser conducido virtualmente por millones de jugadores en todo el mundo.

El Mobility City se consolida así como escenario internacional del debate sobre la movilidad del futuro y lo hace desde una perspectiva diferente, con un recorrido por el pasado, presente y futuro del Opel con el que se reivindica la memoria y la histórica vinculación que la marca guarda con Aragón.

Una mirada compartida al futuro

En 2026, la Fundación Ibercaja celebrará 150 años de historia, una trayectoria que —como la de Opel en Aragón— se ha construido sobre los valores de innovación, vínculo con el territorio y compromiso social. Con esta exposición, la entidad traza un puente entre el ayer y el mañana, entre la máquina de coser alemana y el coche eléctrico y conectado que ha adentrado a la planta aragonesa de Stellantis en la nueva movilidad.