CGT protesta contra la concertación del Bachillerato y las aulas de 0 a 3 años en Aragón: "Se está tomando la educación como un negocio"

El cierre de aulas denunciado por Fapar a finales de septiembre y la medida anunciada por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, de concertar el Bachillerato y las educación de 0 a 3 años, ambas enseñanzas no obligatorias, son algunos de los puntos que han llevado a que CGT se concentrara este jueves en la plaza España de Zaragoza. Al grito de "El dinero de mi escuela, está en La Romareda", madres, padres, docentes y otros miembros de la comunidad educativa, con sus camisetas verdes en defensa de la enseñanza pública puestas, se han sumado a la protesta. Entre ellos, Rubén, que considera que "se está tomando (la educación) como un negocio por parte del Gobierno en vez de como un servicio público que tienen que dar a los ciudadanos".

"Han cerrado casi 20 aulas de la escuela pública primando la concertada", ha afirmado Rubén momentos antes de que comenzara la concentración y una careta de Azcón con orejas de asno -"El asno Azcón", han apuntado los convocantes- empezara a repartir a los manifestantes lo que simulaban ser billetes de oro del Gobierno de Aragón. Una representación con la que CGT ha buscado simbolizar que se deben destinar más recursos a la escuela pública, entre otras cosas.

Y es esta falta de recursos la que han denunciado distintos manifestantes. "No queremos perder plazas en Bachillerato, no queremos perder dinero público para dárselo a la privada", ha subrayado Sheila. A su lado, Elena ha opinado que "hay que dar todo a la pública", en la que faltan recursos como profesorado.

Así lo ha expresado también una madre que, desde el anonimato, ha recordado que "hay muchos colegios públicos que siguen sin tener todo el dinero que necesitan". "Cada niño tiene unas circunstancias diferentes, y hay algunos que tienen necesidades educativas especiales que ahora mismo no se están cubriendo. No es porque al profesorado le falte interés, sino porque no hay docentes y no hay recursos", ha subrayado. Para ella, esta infradotación de esfuerzos destinados a la pública va en detrimento del aprendizaje de sus hijos, y lo considera una muestra de que "se sigue inflando de dinero a la concertada y quitando a la pública".

También a la falta de medios ha hecho referencia Beatriz, que como profesora lo sufre de primera mano. "Es algo que se está acentuando cada vez más en Aragón y me imagino que también en otras comunidades", ha apuntado para asegurar que "cada vez hay más necesidades en el aula y no hay recursos suficientes". Así lo ha ejemplificado: "Hay casos en los que hay una orientadora compartida para varios centros, y falta una que esté a tiempo completo para detectar todas las necesidades que hay".

La docente, que lleva 18 años en las aulas, ha dejado claro que ella no se muestra en contra de la educación concertada, pero ha recordado que también la pública es importante y que es la que acuden "los niños que tienen más dificultades". "Necesitamos ese apoyo y/o recursos por parte de la administración", ha reclamado.

Desde la Federación de Enseñanza de CGT Aragón, su portavoz, José Luis Ruiz, ha explicado por qué desde el sindicato rechazan el concierto de las etapas educativas no obligatorias: "Estamos de acuerdo en que esas enseñanzas (de 0 a 3 años y Bachillerato) sean gratuitas, pero entendemos que la manera de que lo sean no es seguir financiando a empresas privadas, sino aumentar la infraestructura de la escuela pública".

Asimismo, ha apuntado que en los últimos años se han cerrado más de 200 aulas públicas en Aragón mientras que, en el mismo periodo, las clausuradas en la concertada "no han llegado a 30".

Ya en septiembre, desde Fapar (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón) denunciaron el cierre de aulas de 3 años en Aragón para este curso, así como también mostraron su rechazo a la medida anunciada por Azcón de concertar el Bachillerato y las enseñanzas de 0 a 3 años. Asimismo, distintas organizaciones sindicales como CCOO o CGT han denunciado la falta de docentes que sufre la comunidad, un déficit que ha llevado al Departamento de Educación a poner en marcha medidas extraordinarias como ofrecer plazas de Secundaria y Formación Profesional (FP) a docentes sin el máster de Profesorado.

Ante esta situación de la enseñanza pública en Aragón, y tras la concentración de este jueves, CGT Aragón tiene previsto reunirse con otras organizaciones sindicales en defensa de la escuela pública para unir sus fuerzas y poner en marcha nuevas movilizaciones.