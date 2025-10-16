Denuncian una “deslocalización” de la producción tras el ere de Keter en Zaragoza

Detrás del expediente de regulación de empleo (ere) presentado por Keter Iberia en su planta de Zaragoza, dedicada a la fabricación de productos plásticos para el hogar y el jardín, se esconde una “deslocalización productiva” y no meras razones organizativas o productivas, como sostiene la empresa de origen israelí.

Así lo han denunciado fuentes de CCOO, que forma parte del comité de empresa junto a UGT y CGT. A un semana de que concluya la negociación de despido colectivo las posiciones entre la parte social y empresarial siguen alejadas.

El ajuste laboral afecta, según la última propuesta de la compañía, a 58 de los 105 trabajadores de la factoría ubicada en la carretera de Logroño y el centro logístico de Monzalbarba, de manera que permanecerían en torno a 40 empleados.

A pesar del ajuste, Keter mantendrá oficinas y parte de su actividad comercial en Zaragoza, aunque el impacto social del ere preocupa a los sindicatos, especialmente por la edad media de la plantilla y la importancia de la factoría en la economía local.

La compañía mantiene que las causas del recorte son organizativas y productivas. Sin embargo, desde de CCOO consideran que el ere responde a cambios estratégicos en la estructura internacional de Keter y califican las razones alegadas como “injustificadas“. “Estamos lejos del acuerdo”, reconocen desde CCOO.

La próxima reunión de la comisión negociadora del expediente de empleo se ha fijado para el próximo martes dentro de un período de consultass que expira el viernes 24 de octubre.

La fábrica, ubicada en el kilómetro 4 de la autovía de Logroño, produce menaje, artículos de organización del hogar y mobiliario de exterior, y forma parte de la historia industrial de la ciudad desde 1956, cuando fue fundada como Manufacturas Rodex por Manuel Jalón, inventor de la fregona.