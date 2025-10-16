Los diez bosques de Aragón que debes visitar sí o sí este otoño: "Un espectáculo de colores"

Siempre es buen momento para darte el capricho de hacer una excursión por Aragón, pero el otoño es la estación ideal si tu pasión es tener un contacto directo con la naturaleza. Aunque el frío parece que está tardando en llegar este octubre más que en otros años, el paisaje de toda la comunidad ya ha comenzado su transformación en un espectáculo de colores que bien merece una visita.

Las montañas del Pirineo, las sierras de Zaragoza y Teruel van mutando del verde al amarillo, rojo y ocre dejando un paisaje de ensueño que solamente se puede ver durante esta época del año. El tiempo invita a los aragoneses a volver a descubrir su propia tierra y darse un paseo por algunos de los bosques más bonitos de España.

Pinares de Rodeno en Albarracín / PINARES DE RÓDENO

Turismo de Aragón ha publicado en los últimos días un listado con los diez bosques que debes visitar sí o sí este otoño en Zaragoza, Huesca y Teruel.

Valle de Ordesa

Un destino imprescindible. Sus hayedos y cascadas componen un paisaje de ensueño. La ruta hasta la famosa Cola de Caballo ofrece un espectáculo de colores inigualable en esta época del año.

Parque Natural del Moncayo

El Moncayo es otro lugar que merece una visita cada otoño. Y es que esu vertiente norte, los hayedos muestran toda su magia. Los senderos entre nieblas y tonos otoñales parecen sacados de un cuento. Además, algunos pueblos como Trasmoz se llenan de visitantes cada 31 de octubre.

Pinares de Ródeno en Albarracín

Una zona del corazón de Teruel, considerada paisaje protegido, donde pinos y enebros se entrelazan con curiosas formaciones rocosas rojizas moldeadas a lo largo de los siglos por el agua, el viento y los cambios de temperatura. Se trata de una región perfecta para visitar en bicicleta. En los Pinares de Rodeno también encontramos pinturas ruprestes, las primeras en ser consideradas con las de Altamira.

Selva de Oza en Hecho

Una de las zonas más bonitas del Pirineo con unas rutas que hacen las delicias de los senderistas. En otoño, quedarás impresionado por el frondoso bosque rodeado de montañas donde los colores rojizos y anaranjados se viven en su máxima expresión. Con niños se recomienda una ruta al valle de Aguas Tuertas y para los más experimentados subir hasta el Castillo de Achair.

Selva de Conques en Benasque

Un recorrido entre avellanos, robles, fresnos y acebos, con vistas impresionantes hacia la sierra de Chía. Este sencillo itinerario familiar te lleva desde Eristepasando por el pueblo de Anciles y terminando en Conques, donde encontrarás este frondoso y espectacular conques.

Chopos cabeceros del Alto Alfambra

Árboles monumentales que cuentan la historia y las tradiciones del paisaje aragonés, acompañando el curso de los ríos.

Abarca el territorio que discurre en torno al curso alto del río Alfambra, comprendiendo los términos municipales turolenses de Ababuj, Allepuz, Aguilar de Alfambra, Camarillas, Cedrillas, Galve, Gúdar, Jorcas, El Pobo y Monteagudo del Castillo.

Entorno de San Juan de la Peña

Historia y naturaleza se fusionan en este enclave emblemático, rodeado de bosques que llevan hasta el Balcón de los Pirineos.

En este entorno crecen grandes masas forestales, donde destaca el pino silvestre, la encina o carrasca, el quejigo y el boj. En las zonas más protegidas hay plantas como el haya mientras que en los acantilados se desarrollan especies rupícolas de gran interés botánico, como la oreja de oso o la valeriana longifolia.

Sierra de Gúdar (Teruel)

Bosques mediterráneos teñidos de dorados y ocres en un entorno salpicado de pueblos con mucho encanto.

Entre los parajes más espectaculares de la sierra destacan: la Fuente del Gavilán, el río Paraíso, el barranco de las Fuentes y la sima de El Paul, todos ellos junto a Manzanera. En Arcos de las Salinas, hallarás las laderas del Javalambre, la Fuente de la Risca, las balsas naturales, el Nacimiento del río Arcos, junto a Cerro Cavero (1.984 m) o la Horneta.

Hayedo de Luesia

Un lugar singular en la Sierra de Santo Domingo, donde un microclima especial da vida a un hayedo sorprendente en pleno Prepirineo. Se trata de una excursión familiar por un bosque de hayas, robles y encinas que cogen un espectacular color durante estos años.

Bosque de Labati (Aragüés del Puerto)

Un rincón mágico en los Valles Occidentales, donde se mezclan pinos, hayas, arces y prados alpinos en una armonía perfecta.

Dentro de esta increíble zona del norte de Huesca encontraremos un bosque de tejos conocido por los lugareños como 'el corro de las brujas. Un haya de gran dimensión se encuentra junto a una cueva donde supuestamente vivió un hombre endemoniado.