La emotiva loa de Darío Villagrasa a Javier Lambán: "Alguien que dedicó toda su vida a unir no puede servir para dividir"

El tiempo se ha parado por un momento en las Cortes de Aragón. El mismo tiempo que ha durado la emotiva loa que el diputado socialista Darío Villagrasa ha dedicado al expresidente de Aragón, Javier Lambán, fallecido el pasado 15 de agosto. Villagrasa, quien fuera su portavoz adjunto, su secretario de Organización, uno de sus 'hijos políticos' en Aragón y quien dio el paso de enfrentarse al aparato de Ferraz y proponerse como candidato alternativo a Pilar Alegría en las primarias para dirigir el partido, ha dedicado los diez minutos de su intervención a honrar el legado del político ejeano y a pedir que este "no sea pobremente utilizado para enfrentar a unos y otros".

Sin papeles, como acostumbraba a hacer el expresidente Lambán, "con el corazón en la mano", la mirada emocionada y la voz firme, Villagrasa ha recordado que "alguien que dedicó toda su vida a unir, no puede servir para dividir", en un intento por reclamar que su figura no sea utilizada por nadie como arma arrojadiza.

En una alocución en la que ha recordado también unas estrofas de la elegía de Ramón Sijé de Miguel Hernández, que se leyeron en el funeral del expresidente en Ejea de los Caballeros, Villagrasa ha pedido a las Cortes de Aragón la creación de un protocolo que permita reconocer a los expresidentes fallecidos y mantener su legado, tanto en el caso del expresidente Lambán, como del expresidente Santiago Lanzuela, fallecido durante la pandemia de covid. Su propuesta ha salido adelante con el favor de toda la Cámara, salvo de Vox, y ha recibido los aplausos, abrazos y felicitaciones de socialistas, populares, y también de los diputados de CHA, Teruel Existe, el PAR o Podemos.

El diputado socialista, Darío Villagrasa, en la tribuna de las Cortes de Aragón, sin papeles, recordando a Javier Lambán. / cortes de aragón

"Salgo hoy sin papeles para reivindicar su gestión: los socialistas nos sentimos profundamente orgullosos del trabajo que realizaste en Aragón", ha empezado Villagrasa, que ha recordado la labor de Lambán "en la generación de riqueza para redistribuirla en las políticas públicas". "Parte del Aragón próspero que hoy disfrutamos se debe al ejercicio y al trabajo de sus Gobiernos y eso es algo de lo que nos sentimos orgullosos. Reivindicar tu memoria es reivindicar tu legado", ha seguido Villagrasa.

"Les pido que cuando hablemos de Lambán, que se agarraba a sus firmes convicciones, su figura no sea pobremente utilizada para enfrentar, y lo recordemos como aquel hombre que antepuso su responsabilidad a su salud", ha dicho Villagrasa. Que lo recuerden, ha pedido el diputado socialista, "como el presidente que vino a dar la cara a este Parlamento con el bote de la quimio en el bolsillo interior de su americana", el que gestionó la pandemia del covid y "alguien que soñó con llegar al centenario de la guerra civil con todas las heridas cerradas".

Villagrasa recibió el aplauso y el apoyo de todo el hemiciclo, salvo de Vox, y recogió también las palabras de reconocimiento del resto de partidos. "Por encima de las diferencias políticas, no debemos utilizar a esas personas para echarnos los trastos a la cabeza: el legado lo defendemos aunque no lo compartamos", ha defendido Álvaro Sanz, de IU. "Hay que estar por encima de los roces de la política cotidiana y apoyamos la iniciativa", ha expresado Tomás Guitarte, de Teruel Existe.

Para Alberto Izquierdo, del PAR, "es justo que honremos a las personas que han dedicado su vida a servir a todos". Y para José Luis Soro, de CHA, que compartió ocho años de gobierno con el socialista, "hay que reconocer la figura irrepetible de Javier Lambán" y ha pedido "no olvidar a otras personas que han contribuido a construir lo aragonés".

Desde Vox, Santiago Morón, que ha reconocido "muchos méritos" al expresidente Lambán, ha dicho que "sería hipócrita por nuestra parte sumarnos a la loa del PSOE cuando hace cuatro días le hacíamos una oposición feroz". Desde el PP, su portavoz Fernando Ledesma ha apoyado la iniciativa socialista y ha dicho que "está bien enmendar los errores", en referencia a que los socialistas no aplaudieron el anuncio de Azcón de entregar el premio Gabriel Cisneros a Lambán, y ha asegurado que se alegraba por la defensa del legado del expresidente Javier Lambán.