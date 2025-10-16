Sin filtros ni postureo: así se habla de negocios en el Desayuno Kamikaze de jóvenes empresarios
Christian Cotolí (FiestaPrint), Rita Monreal (Más Humanos) y Nacho de Diego (Aboga10) participan en la tercera edición de esta iniciativa de AJE Zaragoza
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza (AJE Zaragoza) ha celebrado con gran éxito la tercera edición de su Desayuno Kamikaze, una cita que se ha consolidado como uno de los encuentros profesionales (networking) más esperados por los emprendedores aragoneses. Bajo el lema de la autenticidad y la transparencia, el evento volvió a demostrar que hablar sin filtros también puede ser una poderosa herramienta de aprendizaje colectivo.
El encuentro tuvo lugar en el Espacio Joven de la Fundación Ibercaja, un escenario que se llenó de energía emprendedora y curiosidad. En esta ocasión, los protagonistas fueron Christian Cotolí, CEO y fundador de FiestaPrint; Rita Monreal, directora de Más Humanos; y Nacho de Diego, socio fundador de Aboga10, quienes compartieron sin tapujos sus vivencias empresariales, desde los primeros tropiezos hasta los logros que les han permitido consolidarse en sus respectivos sectores.
En un formato ágil y participativo, los tres ponentes respondieron a preguntas directas -y a veces incómodas- planteadas por los asistentes. El objetivo: romper con los discursos triunfalistas y hablar de los desafíos reales que afrontan quienes deciden emprender.
Los tres empresarios, protagonistas del encuentro, ofrecieron una visión auténtica de sus trayectorias, abordando éxitos y fracasos con total transparencia. Este enfoque permitió un diálogo enriquecedor que conectó a los socios de AJE Zaragoza, consolidando el evento como un espacio único para el aprendizaje y la conexión empresarial.
AJE Zaragoza, con más de 300 empresarios y 460 empresas asociadas que generan más de 3.400 empleos, reafirma con iniciativas como esta su compromiso de fomentar el desarrollo empresarial y el networking auténtico. Los Desayunos Kamikaze se consolidan como una de las actividades más esperadas por los jóvenes empresarios de la comunidad autónoma.
