El Gobierno de Aragón reitera su "no al trasvase" y la oposición replica que "no les cree nadie"

El Gobierno de Aragón ha vuelto a reiterar su oposición al travase del Ebro en boca, este jueves, del consejero de Agriocultura, Javier Rincón, que ha comparecido a petición del PSOE y tras los aplausos del presidente aragonés, Jorge Azcón, a su líder, Alberto Núñez Feijóo, cuando defendió los travases entre cuencas en Murcia.

El diputado del PSOE Marcel Iglesias ha empezado diciendo que nadie "se podía imaginar ver a presidente de Aragón aplaudiendo en Murcia al señor Feijóo reivindicando el trasvase del Ebro", pero "los ojos de todos los aragoneses lo han visto". "El señor Azcón aplaudiendo a rabiar cuando el señor Feijóo prometía un trasvase en Murcia: Feijóo quiere resucitar el trasvase del Ebro. No hay nadie que no sepa a qué se refería el señor Feijóo. Se refería a recuperar el trasvase del Ebro", ha denunciado Iglesias, que ha reiterado que en el PP "toman a los aragoneses por tontos" y ha insistido en que "el Estatuto nos obliga a todos a oponernos a todos los trasvases".

Iglesias ha recordado que hay "ocho trasvases activos en la cuenca del Ebro", y que la propuesta del PHN del PP "quintuplicaría" el agua trasvasasda. "Ninguna tubería de transferencia de agua entre cuencas, ningún otro trasvase en el Ebro ni en toda España es comparable al trasvase con mayúsculas, al trasvase del PP", ha reiterado el diputadosocialista, que ha incidido en que "los aragoneses saben qué es el trasvase del Ebro, quién quiso hacerlo: el PP, quién lo apoyó, el PP en Aragón; y quiénes lo pararon: la sociedad aragonesa, el resto de partidos aragoneses y nosotros, el PSOE, con el presidente Zapatero", ha recalcado.

El consejero Rincón no se ha salido de la línea oficial que ya marcó el presidente aragonés cuando fue acusado de aplaudir las palabras de Feijóo pidiendo el trasvase de agua "de donde sobra a donde falta". Así, Rincón ha reiterado que "en Aragón no sobra agua y el Gobierno está en contra de cualquier tipo de trasvase del Ebro". No así, ha declarado, en el caso del PSOE, ya que ha considerado que "si lo piden los partidos independistas, igual no aplauden porque tienen problemas con aplaudir, pero se callarán porque ustedes se deben a Pedro Sánchez, y Sánchez, a los independentistas", ha denunciado Rincón.

Sin embargo, el consejero de Agricultura no ha convencido a ningún grupo de la Cámara. Desde Podemos, IU, Chunta Aragonesista, le han reiterado que "no tomen por tontos a los aragoneses", ya que Feijóo habló de manera genérica en sus palabras en Murcia, sin mencionar ni el trasvase Tajo-Segura ni ninguno otro, lo que deja la puerta abierta a cualquier interpretación.

"Nos tratan de tontos. ¿Cree que alguien se cree que Feijóo el otro dia solo hablaba del travase Tajo Segura? La gente no es tonta. No todo es culpa de Cataluña y del País Vasco", ha denunciado Iglesias. "Yo solo quiero que me diga qué aplaudía el señor Azcón cuando el señor Feijóo hablaba de trasnvases", ha pedido el diputado de IU, Álvaro Sanz, sin éxito. Y el de Podemos, Andoni Corrales, se ha preguntado si al PP "se le han olvidado ya las grandes movilizaciones por el agua".

Desde Teruel Existe, Pilar Buj, ha recalcado que estarán "vigilantes" frente al trasvase del Ebro. Y desde Chunta Aragonesista, José Luis Soro, ha lamentado que se vuelva al "punto de partida". "Cada cierto tiempo el PP resucita el trasvase, basta que su líder visite Valencia o Murcia. Y luego, a tapar el bulto en Aragón", ha criticado Soro, que también ha reiterado que "nadie se cree que no se hablara entonces del trasvase del Ebro". Y desde el PAR, Alberto Izquierdo ha apretado a PP y PSOE: "El trasvase no se hizo porque el voto del PAR sustentaba al presidente socialista del Gobierno de Aragón".

El consejero Rincón ha zanjado el debate recordando el amago de trasvase al Priorat, para el agua de boca en Barcelona, y se ha preguntado qué pretende la CHE con la reducción de dotaciones. "No se plantea un aprovechamiento del agua disponible para ampliar las dotaciones para creación de nuevos regadíos como consecuencia de las modernizaciones acometidas por los regantes con el decidido apoyo de la Administración (de la actual y de las anteriores), sino que se persigue únicamente incrementar el caudal de agua que discurre por los cauces de la cuenca del Ebro hacia el mar", ha denunciado.

"¿El fin último de este incremento de dotaciones es el incremento velado del caudal ecológico? Porque les recuerdo también que el caudal ecológico es una detracción previa, es decir, que las asignaciones a los usos del agua se hacen una vez restado el volumen del caudal ecológico. Dicho de otra forma, los 3.000 Hm3/año son sagrados, están garantizados legalmente, y el resto de usos son subsidiarios. Por lo tanto, un eventual incremento del caudal hidrológico tendría los mimos efectos que un trasvase, disminuiría el volumen de agua disponible para todos los usuarios situados aguas arriba, entre ellos obviamente los aragoneses", ha denunciado el consejero, que ha dejado estas preguntas en el aire, denunciando los "privilegios a Cataluña del Gobierno de Sánchez" y preguntándose qué pasaría si pasaran a gestionar la cuenca.